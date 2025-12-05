The Atlantic рассказал о странном исчезновении борца с супер-ИИ в США

Две недели назад в Сан-Франциско пропал активист Сэм Киршнер, выступающий против развития искусственного сверхинтеллекта. Его подозревали в том, что он угрожал разработчикам ChatGPT

Сэм Киршнер (Фото: Stop AI / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Американский активист Сэм Киршнер, выступающий против создания искусственного сверхинтеллекта или «супер-ИИ», пропал без вести две недели назад, пишет The Atlantic.

Киршнер состоял в группе под названием Stop AI («Остановите ИИ»). Движение, выступающее за постоянный глобальный запрет на развитие искусственного сверхинтеллекта, проводило еженедельные собрания в городе Беркли (штат Калифорния).

Об этом изданию рассказала активистка Фиби Томас Сорген, которая начала принимать участие в деятельности Stop AI несколько месяцев назад после знакомства с Киршнером. По словам Сорген, участники движения были приверженцами ненасильственных методов — они раздавали листовки, организовывали ежемесячные демонстрации и обсуждали различные идеи для рекламных акций.

Киршнер переехал в Сан-Франциско из Сиэтла и в 2024 году стал соучредителем организации Stop AI. Он много раз публично заявлял о своей приверженности ненасилию. Но его друзья говорили, что Киршнер иногда был вспыльчивым и часто говорил о том, что ИИ может убить его сестру.

Позднее Киршнер, как говорится в материале «утратил веру в стратегию ненасилия». Этот предполагаемый кризисный момент привел к тому, что активиста исключили из организации Stop AI.

Недавно избранный новый лидер Stop AI Мэтью Холла рассказал, как незадолго до исчезновения у него с Киршнером возник спор из-за финансового вопроса. В результате Киршнер несколько раз ударил Холла по голове. Пострадавший оказался в больнице с диагностированным сотрясением мозга. Через день Киршнер извинился и добавил, что его раздражает медлительность движения и что, по его мнению, ненасильственные методы не работают.

В пятницу, 21 ноября, Киршнер написал в соцсети X, что «больше не участвует в Stop AI». После этого он пропал.

Члены группы забеспокоились, когда Киршнер не явился на назначенное судебное заседание по поводу его ареста в феврале за блокирование дверей в офисе OpenAI. Они отправились в квартиру Киршнера в Западном Окленде и обнаружили, что она не заперта и пуста.

Участники движения позвонили в полицию и предупредили компании, занимающиеся искусственным интеллектом, о том, что они не знают, где находится Киршнер, и что он может представлять опасность. Они подозревают, что Киршнер находится палаточном лагере — он взял с собой велосипед, но оставил другие вещи, в том числе ноутбук и телефон.

Позднее в день сообщения Киршнера в соцсети X компания OpenAI закрыла свои офисы в Сан-Франциско. Как писал журнал Wired, организация предупредила сотрудников о получении информацию о том, что Киршнер «выразил намерение причинить физический вред сотрудникам OpenAI».

Почти через две недели после его исчезновения, 2 декабря, The San Francisco Standard написала о бюллетене, распространенном в полиции Сан-Франциско в день исчезновения Киршнера. В нем упоминаются два звонивших, которые предупредили, что Киршнер угрожал купить мощное оружие и убить людей из OpenAI.

OpenAI — американская исследовательская компания в области искусственного интеллекта. Была основана 11 декабря 2015 года группой известных предпринимателей и ученых, в том числе Илоном Маском и Сэмом Альтманом. В мае 2025 года компания совершила крупнейшую сделку в своей истории, купив стартап io Джони Айва за $6,5 млрд, а в августе состоялся релиз GPT-5 и GPT-5 Pro — объединенной флагманской модели с улучшенными способностями в кодировании, математике, логическом рассуждении и контекстном анализе. В октябре 2025 года оценка компании достигла стоимости в $500 млрд, что сделало ее самой дорогой частной компанией в мире. По прогнозам на конец 2025 года, выручка OpenAI превысит $20 млрд.