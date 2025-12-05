 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Большой театр анонсировал старт продаж на январские показы «Щелкунчика»

Билеты на показы «Щелкунчика» в «Большом» в январе начнут продавать 8-10 декабря
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Большой театр в Москве откроет продажу билетов на январские показы балета «Щелкунчик» 8 — 10 декабря, сообщает пресс-служба театра.

Речь идет о спектаклях, которые пройдут в период с 3 по 11 января на Исторической сцене Большого театра. Всего запланировано 15 представлений. В сообщении отмечается, что для приобретения электронного билета необходимо заблаговременно создать на сайте театра личный кабинет.

«В электронном билете указываются имя, отчество, фамилия и номер документа, удостоверяющего личность посетителя. При проходе на спектакль посетитель одновременно с билетом обязан предъявить контролеру документ (оригинал), удостоверяющий его личность», — объяснили в пресс-службе.

Кроме того, на покупку действует лимит — помимо билета для себя, его можно купить для еще трех посетителей.

Билеты на «Щелкунчика» в Большом театре на аукционе ушли за 510 тыс. руб.
Общество
Фото:АГН «Москва»

Билеты на первое представление «Щелкунчика» в Большом театре были раскуплены в течение полутора часов 2 декабря.

К вечеру 5 декабря раскупили все билеты на декабрьские показы «Щелкунчика». В театре желающим попасть на балет до Нового года посоветовали следить за возвратами. Они периодически появляются на сайте, однако практически моментально исчезают. 

Полина Дуганова
Большой театр Щелкунчик Билеты Москва балет Новый год
