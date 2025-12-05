Большой театр анонсировал старт продаж на январские показы «Щелкунчика»

Билеты на показы «Щелкунчика» в «Большом» в январе начнут продавать 8-10 декабря

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Большой театр в Москве откроет продажу билетов на январские показы балета «Щелкунчик» 8 — 10 декабря, сообщает пресс-служба театра.

Речь идет о спектаклях, которые пройдут в период с 3 по 11 января на Исторической сцене Большого театра. Всего запланировано 15 представлений. В сообщении отмечается, что для приобретения электронного билета необходимо заблаговременно создать на сайте театра личный кабинет.

«В электронном билете указываются имя, отчество, фамилия и номер документа, удостоверяющего личность посетителя. При проходе на спектакль посетитель одновременно с билетом обязан предъявить контролеру документ (оригинал), удостоверяющий его личность», — объяснили в пресс-службе.

Кроме того, на покупку действует лимит — помимо билета для себя, его можно купить для еще трех посетителей.

Билеты на первое представление «Щелкунчика» в Большом театре были раскуплены в течение полутора часов 2 декабря.



К вечеру 5 декабря раскупили все билеты на декабрьские показы «Щелкунчика». В театре желающим попасть на балет до Нового года посоветовали следить за возвратами. Они периодически появляются на сайте, однако практически моментально исчезают.