Трамп исполнил свой танец на жеребьевке ЧМ по футболу

Президент Дональд Трамп исполнил фирменный танец во время жеребьевки чемпионата мира по футболу (Фото: Mandel NGAN - Pool/Getty Images)

Президент США Дональд Трамп исполнил свой фирменный танец во время выступления группы Village People с песней YMCA на жеребьевке чемпионата мира по футболу 2025 году.

Жеребьевка прошла 5 декабря в Вашингтоне. В начале церемонии президент ФИФА Джанни Инфантино вручил Трампу премию мира, которая была основана месяц назад.

Отвечая на вопрос о вручении ему премии, Трамп подчеркнул: «Мне не нужны премии. Мне нужно спасать жизни».

«Это действительно одна из величайших наград в моей жизни, — отметил президент США позднее. — Мы спасли миллионы и миллионы жизней».

После вручения премии выступила группа Village People и исполнила одну из любимых песен президента США.

Трамп впервые публично станцевал под YMCA в 2020 году в ходе предвыборной кампании. Вскоре видео с танцев завирусилось в соцсетях, а сам танец превратился в мем. Позднее Трамп не раз исполнял его.

Чемпионат мира пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года.