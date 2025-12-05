Трамп исполнил свой танец на жеребьевке ЧМ по футболу
Президент США Дональд Трамп исполнил свой фирменный танец во время выступления группы Village People с песней YMCA на жеребьевке чемпионата мира по футболу 2025 году.
Жеребьевка прошла 5 декабря в Вашингтоне. В начале церемонии президент ФИФА Джанни Инфантино вручил Трампу премию мира, которая была основана месяц назад.
Отвечая на вопрос о вручении ему премии, Трамп подчеркнул: «Мне не нужны премии. Мне нужно спасать жизни».
«Это действительно одна из величайших наград в моей жизни, — отметил президент США позднее. — Мы спасли миллионы и миллионы жизней».
После вручения премии выступила группа Village People и исполнила одну из любимых песен президента США.
Трамп впервые публично станцевал под YMCA в 2020 году в ходе предвыборной кампании. Вскоре видео с танцев завирусилось в соцсетях, а сам танец превратился в мем. Позднее Трамп не раз исполнял его.
Чемпионат мира пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года.
