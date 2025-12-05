 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Краснодар ЦСКА 1 1,95 x 3,65 2 3,85 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,29 x 63 2 3,75 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас Брэндон Морено Тацуро Тайра 1 1,92 x 50 2 1,92 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ростов Рубин 1 2,13 x 3,2 2 3,75 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Зенит Акрон 1 1,22 x 6,3 2 13 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Сандерленд 1 1,25 x 6,2 2 11 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Бетис Барселона 1 4 x 4,4 2 1,75 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1 4,4 x 4,1 2 1,72 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,36 x 61 2 3,26 Бокс IBA PRO. Титульные бои. 12 раундов Кубрат Пулев Мурат Гассиев 1 4,8 x 24 2 1,2
ЧМ-2026⁠,
0

Трамп исполнил свой танец на жеребьевке ЧМ по футболу

Сюжет
ЧМ-2026
Президент Дональд Трамп исполнил фирменный танец во время жеребьевки чемпионата мира по футболу
Президент Дональд Трамп исполнил фирменный танец во время жеребьевки чемпионата мира по футболу (Фото: Mandel NGAN - Pool/Getty Images)

Президент США Дональд Трамп исполнил свой фирменный танец во время выступления группы Village People с песней YMCA на жеребьевке чемпионата мира по футболу 2025 году.

Жеребьевка прошла 5 декабря в Вашингтоне. В начале церемонии президент ФИФА Джанни Инфантино вручил Трампу премию мира, которая была основана месяц назад.

Отвечая на вопрос о вручении ему премии, Трамп подчеркнул: «Мне не нужны премии. Мне нужно спасать жизни».

«Это действительно одна из величайших наград в моей жизни, — отметил президент США позднее. — Мы спасли миллионы и миллионы жизней».

Что не так с врученной Трампу премией мира от ФИФА
Спорт

После вручения премии выступила группа Village People и исполнила одну из любимых песен президента США.

Трамп впервые публично станцевал под YMCA в 2020 году в ходе предвыборной кампании. Вскоре видео с танцев завирусилось в соцсетях, а сам танец превратился в мем. Позднее Трамп не раз исполнял его.

Какие сборные вышли на чемпионат мира по футболу 2026 года
Спорт
Англия в матче против Латвии на&nbsp;отборочном турнире ЧМ-2026&nbsp;

Чемпионат мира пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Теги
Персоны
Дональд Трамп ЧМ-2026 ФИФА
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Что не так с врученной Трампу премией мира от ФИФА
Спорт
Инфантино наградил Трампа премией мира от ФИФА
Спорт
Трамп прибыл на жеребьевку ЧМ-2026
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 23:31 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 23:31
Дрон атаковал машину председателя избиркома Белгородской области Политика, 23:41
Почему к косметическим процедурам стоит добавить биотехнологии РБК и КИТ МЕД, 23:30
Большой театр анонсировал старт продаж на январские показы «Щелкунчика» Общество, 23:24
The Atlantic рассказал о странном исчезновении борца с супер-ИИ в США Технологии и медиа, 23:21
Трамп исполнил свой танец на жеребьевке ЧМ по футболу Спорт, 23:10
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 23:00
Politico узнало, что Венгрия оставила ЕС без «плана Б» по активам России Политика, 22:54
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Зеленский исключил Ермака из СНБО и своей ставки Политика, 22:52
Аэропорт Тамбова временно приостановил полеты Политика, 22:48
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:46
Bentley подтвердила отзыв кроссоверов Bentayga из-за перегрева батареи Общество, 22:41
Умер архитектор Фрэнк Гери Общество, 22:30
Почему Египет импортирует продукты питания РБК и РЭЦ, 22:23
Какие сборные вышли на чемпионат мира по футболу 2026 года Спорт, 22:19