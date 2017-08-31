Пиковый интерес

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Газета № 143 (2640) (3108) Бизнес, 30 авг, 19:16
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В Новой Москве проданы 164 га земли
Группа ПИК Сергея Гордеева купила около 164 га у метро «Саларьево» в Новой Москве. На этом участке группа «Мангазея» Сергея Янчукова, зятя экс-мэра Киева Леонида Черновецкого, планировала построить около 2 млн кв. м
Фото: Владимир Филонов / ТАСС

ГК «ПИК» Сергея Гордеева стала владельцем двух участков земли в поселке Московский на территории Новой Москвы, прежде принадлежавших компании «Мангазея Девелопмент», входящей в группу «Мангазея» Сергея Янчукова. О сделке РБК рассказали источник в инвесткомпании, работающей на земельном рынке, представитель крупной московской риелторской компании и источник, близкий к одной из сторон сделки.

Как пояснил один из собеседников РБК, суммарная площадь этих участков — около 164 га (1,64 млн кв. м), на них структура «Мангазеи» планировала возвести около 2 млн кв. м недвижимости.

Представитель ГК «ПИК» Татьяна Гулина-Сейранян подтвердила РБК информацию о сделке. «Сделка завершена и оплачена, — сказала она. — Этот проект на данный момент является крупнейшим проектом ГК «ПИК». Подробности сделки она комментировать отказалась. На запрос РБК на момент публикации в холдинге «Мангазея» не ответили.

По оценке гендиректора компании Key Capital Сергея Камлюка, стоимость земли, приобретенной ПИК, не превышает 9 млрд руб. При этом, по его мнению, ПИК, скорее всего, договорилась о покупке земли не за наличный расчет, а например, в обмен на передачу «Мангазее» части площадей в этом проекте.

До этой сделки самым крупным проектом группы ПИК считался ЖК «Бутово Парк» в поселке Дрожжино Ленинского района Московской области, где площадь жилого района составляет 1,1 млн кв. м. На пяти участках возводится 24 многоэтажных жилых дома максимальной высотой 23 этажа. Их общая площадь — 754,5 тыс. кв. м.

«Точка роста»

Территория вокруг метро «Саларьево», включая расположенную рядом деревню Румянцево, — это одна из «точек роста» на присоединенных к Москве территориях. В рамках концепции полицентрического развития города на территории ТиНАО столичные власти с 2012 года создают 12 социально-деловых кластеров, или «центров притяжения», — это Троицк, территория бизнес-парка «Румянцево», поселок Мосрентген, Коммунарка, Внуково, Рязаново, Ярцево, Киевский, Щапово, Вороново, Кленово, Рогово. Всего в Новой Москве запланировано возведение около 100 млн кв. м недвижимости (на жилье придется 40% этого объема).

О том, что вокруг станции метро «Саларьево» будет построен микрорайон на 6 млн кв. м, в сентябре 2015 года сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Позже газета «Ведомости» со ссылкой на проект планировки этой территории написала, что крупнейший проект, на 2 млн кв. м (1,2 млн кв. м придется на жилье), построит группа компаний «Мангазея» Сергея Янчукова. ПИК также ведет там строительство — ​в 2016 году компания приступила к строительству первой очереди ЖК «Саларьево Парк» площадью 436 тыс. кв. м; всего в планах компании — возвести 1 млн кв. м на принадлежащем ей участке.

«Золотой» инвестор

«Мангазея Девелопмент» была создана в 2012 году, говорится на сайте компании. Сейчас в стадии строительства у компании 51 тыс. кв. м. Ее портфель включает три девелоперских проекта в Москве: ЖК «Марьина Роща», «Пикассо» и ЖК «Ты и я» возле стадиона «Красная стрела». Помимо девелоперской компании в группу «Мангазея» входят золотодобывающая компания «Мангазея Золото» и нефтекомпания «Мангазея».

По данным журнала Forbes, владелец компании Сергей Янчуков женился на дочери бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого Кристине в 2011 году. После этого «счет его доходам пошел на сотни миллионов (долларов)», писал журнал. Черновецкий был мэром Киева с 2006 по 2012 год и запомнился в первую очередь экстравагантным поведением. За неумение публично выступать и за связи с сектантами ему было дано прозвище «Леня-космос», писали «Ведомости».

«Участок в районе станции «Саларьево» — очень интересная и перспективная площадка, — отмечает Мария Литинецкая, управляющий партнер «Метриум Групп». — Наличие метро в пешей доступности — пока большая редкость для проектов Новой Москвы. Кроме того, судя по озвученной площади, на жилье придется только 60% застройки, то есть жители проекта потенциально будут обеспечены всей необходимой коммерческой инфраструктурой, что повышает ликвидность проекта». Собеседник РБК также напоминает, что расположенный рядом проект группы ПИК — «Саларьево Парк» — по итогам первого полугодия 2017 года оказался самым успешным объектом Новой Москвы с точки зрения продаж, что тоже свидетельствует о потенциально высокой ликвидности рассматриваемой площадки.

Высокие показатели продаж в этом районе отмечает и Сергей Камлюк. По его информации, только за первый квартал 2017 года выручка проекта «Саларьево Парк» составила 6 млрд руб. «Неудивительно, что Сергей Гордеев решил купить дополнительную землю здесь, — указывает Камлюк. — Он понимает локацию, покупателей, может спрогнозировать спрос».

Инвестиции в строительство жилой части проекта составят около 77 млрд руб. без учета стоимости земельного участка, затрат на изменение его назначения при необходимости, а также подключения к инженерным сетям, подсчитала Литинецкая. «Выручка только от продажи жилья (именно жилых квадратных метров, за исключением общественных зон корпусов) составит порядка 90–100 млрд руб.», — прогнозирует эксперт, добавляя, что с учетом масштаба проекта его строительство займет около десяти лет.

Сергей Камлюк считает, что группе ПИК придется инвестировать в проект около 60–80 млрд руб., а выручка составит 160 млрд руб.

Автор: Алексей Пастушин.
Теги: сделка , Сергей Гордеев , новостройки , земля , ГК ПИК , Леонид Черновецкий
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