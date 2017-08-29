Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,94 58,45 EUR Нал. 70,36 69,67 USD Бирж. 58,44 -0,14 EUR Бирж. 69,98 +0,08 USD ЦБ. 58,55 -0,60 EUR ЦБ. 69,85 +0,15 EUR/USD 1,20 +0,00 ММВБ 1987,15 +0,40% РТС 1068,75 +0,78% Brent 52,12 +0,13% DJIA 21808,40 -0,02% Nasdaq 6283,02 +0,28% FTSE 7401,46 -0,08%
Криптовалюту приберегут для биржи
Лента новостей
Трамп ответил на вопрос об «угрозе безопасности» со стороны России 02:56, Политика Япония потребовала созыва заседания СБ ООН после пуска ракеты КНДР 02:42, Политика Пентагон не увидел угрозы для США в запущенной КНДР ракете 02:16, Политика В США провели два испытания ядерной бомбы B61-12 без заряда 01:43, Политика В ЛНР после подрыва пожарной машины пострадали три человека 01:11, Общество Плотницкий выразил соболезнования близким убитых в ЛНР депутатов 01:00, Политика В США при крушении легкомоторного самолета погибли три человека 00:52, Общество В Уфе раненному при взрыве автомобиля ампутировали ногу 00:36, Общество Северная Корея запустила в сторону Японии ракету 00:25, Политика В МИДе не подтвердили наличие российского гражданства у главы МИД Украины 00:25, Политика СМИ узнали об увеличении жертв урагана «Харви» до восьми человек 00:08, Общество В Краснодаре СКР возбудил дело по факту обстрела полицейских 28 авг, 23:48, Общество AP узнало о письме юриста Трампа Пескову по поводу Trump Tower в Москве 28 авг, 23:45, Политика «Газпром нефть» решил привлечь 50 млрд руб. от Сбербанка 28 авг, 23:33, Бизнес Строители начали установку железнодорожной арки Крымского моста 28 авг, 23:18, Экономика В Таджикистане погибли 10 человек после падения микроавтобуса в реку 28 авг, 22:52, Общество Актер «Интернов» заявил об отсутствии повестки для сына на допрос 28 авг, 22:51, Общество Лидеры ЕС обсудили план Макрона по противодействию нелегальной миграции 28 авг, 22:33, Политика Минобороны опровергло сообщения о гибели своего военнослужащего в Сирии 28 авг, 22:13, Политика СМИ узнали о принадлежности к ультраправым стрелявшего в Краснодаре 28 авг, 22:12, Общество Находка для спекулянта: на каких валютах можно заработать в этом году 28 авг, 21:58, Деньги У Марка Цукерберга родилась вторая дочь 28 авг, 21:48, Общество Посол США рассказал о выборе Обамы между санкциями и войной с Россией 28 авг, 21:20, Политика СМИ узнали о требованиях прокурора по делу жителей Красной Турбины 28 авг, 21:19, Общество ФИФА прокомментировала выпуск в Европе футболок со свастикой к ЧМ-2018 28 авг, 20:48, Общество «Соллерс» в первом полугодии увеличил прибыль почти в 17 раз 28 авг, 20:39, Бизнес Быстрый финиш: кто из спортсменов рано завершал карьеру 28 авг, 20:37, Фотогалерея  СМИ узнали об уходе в отставку членов совета Трампа по кибербезопасности 28 авг, 20:28, Политика
Криптовалюту приберегут для биржи
Газета № 141 (2638) (2908) Бизнес, 28 авг, 11:35
0
Криптовалюту приберегут для биржи
Минфин предложил новые правила использования биткоинов
Министерство финансов предлагает считать криптовалюту финансовым активом, но регулировать как «иное имущество». При этом Минфин считает, что покупать и продавать биткоины должны только «квалифицированные инвесторы на бирже»
Фото: Ethan Mille / AFP

Наделить правом покупать криптовалюту следует только квалифицированных инвесторов на Московской бирже, для «обычных людей» такие инвестиции являются слишком рискованными, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев в эфире телеканала «Россия 24».

В целом министерство предлагает регулировать криптовалюту как финансовый актив. «Мы предлагаем называть это валютой, но регулировать это как иное имущество, квалифицировать это как финансовый актив и позволить только квалифицированным инвесторам покупать и продавать их на бирже», — сказал Моисеев, отметив, что министерство находится по этому поводу в контакте и с Московской биржей и с ЦБ. Продавать через биржу криптовалюту нужно для того, чтобы обеспечить судебную защиту участникам транзакций.

Моисеев также отметил, что «участилось использование криптовалют для отмывания денег». Поэтому продавать и покупать криптовалюту следует через биржу, чтобы «регулятор в лице Росфинмониторинга всегда знал, кто продавец, кто покупатель, куда эти счета биткоина двинулись».

На уточняющий вопрос Моисеев ответил, что министерство не собирается допускать «обычных людей» к покупке и продаже биткоина. «Просто обычных людей, конечно, нет, потому что это очень опасная инвестиция, которая может привести к потере денег», — сказал он. Квалифицированным инвестора признает Центральный банк.

Определяя политику регулирования криптовалют, Минфин исходит из той точки зрения, что «это финансовая пирамида». «Инвестиции такие являются высокорискованными», — заметил Моисеев.

Деньги из интернета: топ-5 криптовалют мира Еще 1 фото
Фотогалерея

Он также выразил надежду, что проект регулирования криптовалют скоро будет представлен в правительство, после чего начнется разработка нормативных актов.

Директор блокчейн-лаборатории бизнес-инкубатора Финансового университета Андрей Варнавский в беседе с РБК назвал «утопией» предложение Минфина ограничить круг покупателей биткоинов только квалифицированными инвесторами. «Ограничение оборота не будет способствовать развитию этого нового [финансового] института. Сейчас купить биткоин нелегально не составляет труда. Проблема — сделать это легально. Если бы эту инициативу развивать как новую возможность для легального приобретения криптовалюты — это было бы отлично. То есть когда вы сможете воспользоваться этим инструментом [покупкой криптовалюты через биржу] и официально отразить [эти операции], но при этом и все остальные варианты покупки не будут нарушать законодательство», — отметил эксперт.

По его словам, такой механизм покупки и продажи криптовалюты действует сейчас в Люксембурге. «Вы как юрлицо идете на биржу, регистрируетесь там и спокойно продаете и покупаете криптовалюту. Это успешный опыт. Но если эта инициатива будет утверждена с формулировкой, что по-другому покупать [криптовалюту] вы не имеете права, это — утопично и бессмысленно», — констатировал он.

Один из разработчиков законопроекта о криптовалюте, депутат Госдумы Андрей Луговой, сообщил РБК, что «данная инициатива, возможно, найдет свое отражение в законопроекте». «Одна из идей заключалась как раз в том, что озвучил замминистра финансов. При принятии закона «О криптовалюте» мы должны поставить на первое место задачу — обезопасить наших граждан от потери денег. Есть опасения, что желающие легко и быстро заработать начнут играть в эту историю. И мы можем столкнуться с теми же проблемами, которые были с финансовыми пирамидами в 1990-х. Хотя здесь ничего общего с [с финансовыми пирамидами] нет», — констатировал парламентарий.

В пресс-службе Московской биржи РБК ответили, что биржа работает над созданием инфраструктуры для торгов цифровыми активами. Речь, в частности, идет о создании платформы посттрейдингового обслуживания криптоактивов. Параллельно биржа ведет диалог с регуляторами для уточнения всех юридических аспектов организации торгов криптоактивами.

В апреле 2017 года Алексей Моисеев заявил, что уже в 2018 году биткоин может официально получить в России статус финансового продукта. Однако с тех пор мнение российских ведомств о том, каким статусом наделить криптовалюту, менялось. Так, в мае в ЦБ пришли к мнению, что биткоин стоит признать как цифровой товар и обложить соответствующим налогом. Если этого не сделать, появится нестабильность на рынках, говорила зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

Видео: РБК

В июне Моисеев в Госдуме заявил, что биткоины министерство предлагает классифицировать как «иное имущество». Если признать биткоин цифровыми деньгами, то придется осуществлять валютный контроль, но непонятно, зачем он нужен, потому что биткоин — это иностранная валюта, отмечал Моисеев.

«Я втянулся в тему»: как добывают биткоины в России Еще 7 фото
Фотогалерея

Банк России не считает, что рынок криптовалют следует регулировать путем закручивания гаек, говорил директор департамента финансовых технологий, проектов и организации процессов Банка России Вадим Калухов. «Борьба за безопасность может закрутить гайки так, что самого обмена в стране не произойдет, у нас не будет места для контроля», — отмечал Калухов.

Авторы: Павел Казарновский, Мария Истомина.
При участии: Данил Седлов.
Теги: Минфин
Материалы по теме
Стерлигов объявил об открытии в Москве криптобиржи «Алиса» Бизнес
Эксперты заявили о краже 10% вложенной в IСO криптовалюты эфир Бизнес
Шувалов заявил о поддержке «крипторубля» и госуслугах через блокчейн Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав