Криптовалюту приберегут для биржи

Минфин предложил новые правила использования биткоинов

Министерство финансов предлагает считать криптовалюту финансовым активом, но регулировать как «иное имущество». При этом Минфин считает, что покупать и продавать биткоины должны только «квалифицированные инвесторы на бирже»

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Наделить правом покупать криптовалюту следует только квалифицированных инвесторов на Московской бирже, для «обычных людей» такие инвестиции являются слишком рискованными, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев в эфире телеканала «Россия 24».

В целом министерство предлагает регулировать криптовалюту как финансовый актив. «Мы предлагаем называть это валютой, но регулировать это как иное имущество, квалифицировать это как финансовый актив и позволить только квалифицированным инвесторам покупать и продавать их на бирже», — сказал Моисеев, отметив, что министерство находится по этому поводу в контакте и с Московской биржей и с ЦБ. Продавать через биржу криптовалюту нужно для того, чтобы обеспечить судебную защиту участникам транзакций.

Моисеев также отметил, что «участилось использование криптовалют для отмывания денег». Поэтому продавать и покупать криптовалюту следует через биржу, чтобы «регулятор в лице Росфинмониторинга всегда знал, кто продавец, кто покупатель, куда эти счета биткоина двинулись».

На уточняющий вопрос Моисеев ответил, что министерство не собирается допускать «обычных людей» к покупке и продаже биткоина. «Просто обычных людей, конечно, нет, потому что это очень опасная инвестиция, которая может привести к потере денег», — сказал он. Квалифицированным инвестора признает Центральный банк.

Определяя политику регулирования криптовалют, Минфин исходит из той точки зрения, что «это финансовая пирамида». «Инвестиции такие являются высокорискованными», — заметил Моисеев.

Он также выразил надежду, что проект регулирования криптовалют скоро будет представлен в правительство, после чего начнется разработка нормативных актов.

Директор блокчейн-лаборатории бизнес-инкубатора Финансового университета Андрей Варнавский в беседе с РБК назвал «утопией» предложение Минфина ограничить круг покупателей биткоинов только квалифицированными инвесторами. «Ограничение оборота не будет способствовать развитию этого нового [финансового] института. Сейчас купить биткоин нелегально не составляет труда. Проблема — сделать это легально. Если бы эту инициативу развивать как новую возможность для легального приобретения криптовалюты — это было бы отлично. То есть когда вы сможете воспользоваться этим инструментом [покупкой криптовалюты через биржу] и официально отразить [эти операции], но при этом и все остальные варианты покупки не будут нарушать законодательство», — отметил эксперт.

По его словам, такой механизм покупки и продажи криптовалюты действует сейчас в Люксембурге. «Вы как юрлицо идете на биржу, регистрируетесь там и спокойно продаете и покупаете криптовалюту. Это успешный опыт. Но если эта инициатива будет утверждена с формулировкой, что по-другому покупать [криптовалюту] вы не имеете права, это — утопично и бессмысленно», — констатировал он.

Один из разработчиков законопроекта о криптовалюте, депутат Госдумы Андрей Луговой, сообщил РБК, что «данная инициатива, возможно, найдет свое отражение в законопроекте». «Одна из идей заключалась как раз в том, что озвучил замминистра финансов. При принятии закона «О криптовалюте» мы должны поставить на первое место задачу — обезопасить наших граждан от потери денег. Есть опасения, что желающие легко и быстро заработать начнут играть в эту историю. И мы можем столкнуться с теми же проблемами, которые были с финансовыми пирамидами в 1990-х. Хотя здесь ничего общего с [с финансовыми пирамидами] нет», — констатировал парламентарий.

В пресс-службе Московской биржи РБК ответили, что биржа работает над созданием инфраструктуры для торгов цифровыми активами. Речь, в частности, идет о создании платформы посттрейдингового обслуживания криптоактивов. Параллельно биржа ведет диалог с регуляторами для уточнения всех юридических аспектов организации торгов криптоактивами.

В апреле 2017 года Алексей Моисеев заявил, что уже в 2018 году биткоин может официально получить в России статус финансового продукта. Однако с тех пор мнение российских ведомств о том, каким статусом наделить криптовалюту, менялось. Так, в мае в ЦБ пришли к мнению, что биткоин стоит признать как цифровой товар и обложить соответствующим налогом. Если этого не сделать, появится нестабильность на рынках, говорила зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

Видео: РБК

В июне Моисеев в Госдуме заявил, что биткоины министерство предлагает классифицировать как «иное имущество». Если признать биткоин цифровыми деньгами, то придется осуществлять валютный контроль, но непонятно, зачем он нужен, потому что биткоин — это иностранная валюта, отмечал Моисеев.

Банк России не считает, что рынок криптовалют следует регулировать путем закручивания гаек, говорил директор департамента финансовых технологий, проектов и организации процессов Банка России Вадим Калухов. «Борьба за безопасность может закрутить гайки так, что самого обмена в стране не произойдет, у нас не будет места для контроля», — отмечал Калухов.