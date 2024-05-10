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«Фонтанка» сообщила о шести погибших в ДТП с автобусом в Петербурге

По факту гибели людей возбуждены уголовные дела. Водитель доставлен в полицию
Фото: Кирилл Ломоносов для «РБК Петербург»
Фото: Кирилл Ломоносов для «РБК Петербург»

В ДТП с автобусом в Петербурге, который упал в реку Мойка, погибли, по предварительным данным, шесть человек, сообщила «Фонтанка».

Источник агентства «РИА Новости» сообщил, что из 15 пассажиров четверо погибли, еще четыре человека в состоянии клинической смерти.

«Фонтанка» сообщила о шести погибших в ДТП с автобусом в Петербурге
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Как сообщило ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст.264 УК («нарушение правил управления транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Водитель автобуса доставлен для разбирательства в полицию.

В комитете по транспорту Санкт-Петербурга сообщили, что по предварительной версии водитель автобуса не справился с управлением при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост. Машину в результате развернуло, пробил ограду и упал в воду.

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Артем Филипенок Артем Филипенок
Санкт-Петербург ДТП
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