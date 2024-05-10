УЕФА представил официальную песню Евро-2024

Песню под названием Fire записали Meduza, OneRepublic и Leony

Фото: УЕФА

Итальянское электронное трио Meduza, номинанты Grammy американская поп-рок группа OneRepublic и немецкая певица Leony представили официальную песню предстоящего чемпионата Европы 2024 года по футболу. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Песня называется Fire («Огонь»).

У болельщиков будет возможность услышать эту песню в живом исполнении трех артистов во время церемонии закрытия перед началом финала Евро-2024 на Олимпийском стадионе в Берлине 14 июля.

«Футбол и музыка способны объединять людей. Когда я думаю о Евро-1996, у меня в голове звучит песня «Футбол возвращается домой». На Евро-2024 мы хотим отметить разнообразие Европы и укрепить чувство единения. Хороший спорт и красивая музыка должны пронести нас через лето с песней Fire», — сказал Филипп Лам, турнирный директор Евро-2024 и бывший капитан сборной Германии.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Берлине, Кёльне, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте и Дортмунде.

Сборная России из-за отстранения не принимала участие в отборочном турнире Евро-2024.