Плюс 136 миллиардов за квартал

Удовлетворен иск «Роснефти» к АФК «Система»

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск «Роснефти» о взыскании с АФК «Система» 136 млрд руб. Эксперты разошлись во мнениях, как компания Владимира Евтушенкова найдет средства на эту выплату

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

​Арбитражный суд Башкирии 23 августа удовлетворил иск «Роснефти» к АФК «Система» в рамках спора об обоснованности прошедшей в 2014 году реорганизации «Башнефти». Затребованную истцом сумму компенсации суд снизил с 170,6 млрд до 136,3 млрд руб.​ Реакция рынка на решение суда была незначительной: по итогам торговой сессии на Московской бирже бумаги АФК снизились на 3,24%.

Процесс шел три месяца, было 11 заседаний. АФК «Система» будет обжаловать решение суда, заявил РБК ее представитель Сергей Копытов. «Судья фактически поставила под сомнение законность таких стандартных корпоративных процедур, как подготовка к IPO, выкуп и погашение собственных акций. Судья не отвергла и самое абсурдное требование истцов, которое подразумевает ответственность АФК «Система» за такой макроэкономический показатель, как курс рубля», — объяснил Копытов.

«Роснефть» удовлетворена решением суда, сказал РБК представитель компании Михаил Леонтьев. «Суд полностью признал правовую позицию «Роснефти», включая размер ущерба с учетом наличия валютных рисков из-за изменения курса рубля», — подчеркнул Леонтьев.

Что будет с бизнесом АФК «Система»

До рассмотрения апелляции решение суда не вступит в законную силу, напоминает партнер адвокатского бюро А2 Михаил Александров. После его вступления в силу обеспечительные меры прекращаются и идет исполнение решения. Тогда судебные приставы могут опять наложить арест на активы, но если на тот момент у «Системы» будет достаточно денег на счетах, то этого не потребуется, продолжает Александров. Сначала должнику предлагается в течение семи дней исполнить решение в добровольном порядке. Если этого не происходит, ФССП начинает списывать деньги со счетов, арестовывать активы и выставлять их на торги, поясняет юрист.

Объем активов и денежных средств, которые аккумулированы в АФК за последние годы работы, достаточен, чтобы выполнить решение суда и при этом остаться работающим бизнесом, говорил в интервью РБК глава «Системы» Михаил Шамолин. По его словам, «Система» не замораживает инвестпрограммы и продолжает переговоры по всем сделкам.

Аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин отмечает, что у «Системы» нет возможности одномоментно выплатить такую сумму. По итогам первого квартала 2017 года на счетах корпорации было 20 млрд руб., ее чистый долг составлял 70 млрд руб. «Самым простым вариантом для АФК было бы согласие кого-то из банков выделить ей кредит. В таком случае «Системе» пришлось бы на время сократить инвестиционную программу, пока долг не будет выплачен», — рассуждает Либин, оговариваясь, что для банков выделить кредит на такую сумму компании, которая находится под давлением, будет «непростым решением». Но возможно предоставление «Системе» бридж-кредита, который после снятия ареста будет обеспечен активами АФК, добавляет Александров.

Другой способ собрать нужную сумму, по мнению Либина, — продажа активов АФК. «Логично начинать с наиболее ликвидных, в первую очередь с МТС. Сейчас доля «Системы» в компании (50,03%) стоит около 240 млрд руб., то есть для получения необходимой суммы нужно будет продать около 35%», — отметил аналитик. Среди других торгуемых активов он упомянул «Детский мир», стоимость доли АФК в котором составляет более 30 млрд руб.

Последнее, что захочет делать АФК, — это лишаться контроля в МТС, возражает аналитик ФК «Уралсиб» Константин Белов. «Это главный источник наличности. Кроме того, продать такой актив будет непросто. Рынок не переварит большой объем акций, а поиск стратегического покупателя на пакет осложнен текущей ситуацией на рынке, санкциями и тем, что в ближайшее время в продажу может поступить крупный пакет «МегаФона» (Telia Group может продать принадлежащие ей 25,17% оператора)», — отметил Белов.

В случае получения кредита и его обслуживания чистый денежный поток «Системы» снизится до нескольких миллиардов рублей в год из-за роста процентных расходов, оценивали ранее аналитики «Атона», добавляя, что видят в такой ситуации риск снижения кредитного рейтинга АФК. В этом случае «Система» постарается переложить часть затрат на МТС, увеличив дивидендные выплаты или продав сотовому оператору части своих активов, например МТС-банка или Ozon. Альтернативный вариант привлечения средств — выдача внутригрупповых займов, считают эксперты.

Спор на 170 млрд руб. «Роснефть» купила контрольный пакет «Башнефти» в октябре 2016 года за 329,7 млрд руб. в рамках приватизационной сделки. До конца 2014 года владельцем компании была АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Но акции перешли государству, после того как московский арбитраж признал обоснованными требования Генпрокуратуры о возврате «Башнефти» государству из-за нарушений, допущенных при вхождении АФК в капиталы компаний Башкирского ТЭКа в 2009 году. 2 мая «Роснефть» подала иск к «Системе», требуя возместить ущерб в 106,6 млрд руб., который, по мнению истцов, был нанесен «Башнефти» при реорганизации в 2014 году. Большая часть этой суммы (57,2 млрд руб.) связана с утратой 49,4% акций ЗАО «Система-Инвест», переданных АФК «Система» в обмен на акции «Башнефти» и другие активы. Еще две претензии — списание долга «Системы-Инвест» перед «Башнефтью» на 37 млрд руб. и погашение 3,9% акций «Башнефти», которые нефтяная компания выкупила у миноритариев, несогласных с условиями сделки (12,5 млрд руб.). В конце мая «Роснефть» увеличила сумму иска до 170,6 млрд руб., объяснив это ослаблением рубля относительно доллара с 2014 года. 26 июня по требованию «Роснефти» суд арестовал три актива «Системы» — 31,76% телекоммуникационной компании МТС, 100% сети клиник «Медси» и 90,47% Башкирской электросетевой компании. На собрании акционеров 22 июня 2017 года глава «Роснефти» Игорь Сечин сказал, что в случае взыскания 170,6 млрд руб. с «Системы» это будет дополнительная синергия от приватизационной сделки.

Суд снизил сумму ущерба на 34 млрд руб., так как не учел курсовую разницу в рамках оценки стоимости пакета акций «Системы-Инвест» на 57 млрд руб., которого лишилась «Башнефть» в ходе реорганизации, говорит источник РБК, близкий к АФК. Суд пересчитал сумму ущерба с учетом курса доллара только по требованиям, которые касались выкупа акций миноритариев и погашения долга, объясняет источник.

Лучше, чем банкротство

Адвокат Московской коллегии адвокатов Алексей Мельников называет решение суда по иску «Роснефти» к АФК ударом по деловому климату. «Все усилия, которые прикладывают правительство и президент, для того чтобы привлечь инвестиции, объяснить, что у нас стабильная и понятная правовая среда, уничтожаются такими решениями», — сетует он. Эта история лишний раз демонстрирует, что в России конфликт с политически влиятельным игроком может легко привести к потере бизнеса, соглашается управляющий партнер адвокатского бюро «Юшин и партнеры» Анатолий Юшин. «Увы, но рынок прежним уже не будет. Начнется оформление отношений в иностранной юрисдикции», — уверен адвокат коллегии «Форт» Олег Елисеев.

Но в решении есть и положительный момент, говорит управляющий директор инвестиционной компании Spring Дэвид Херн. «Рынок оценивал «Систему» с учетом возможного банкротства, все думали, компанию просто поделят на части. Теперь сумма ущерба снизилась», — сказал он, подчеркнув, что «процесс прошел не так плохо, как мог бы».

История уже отыграна рынком и превратилась в локальную, инв​есторы потеряли восприимчивость, считает заместитель директора группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. Все страновые риски, к которым относится и несовершенство судебной системы, давно заложены в котировки, соглашается аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. «Вряд ли решение суда серьезно повлияет на инвестклимат», — заключает он.