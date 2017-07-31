РАН проверят по статьям

Совфед заинтересовали американские связи Академии наук

Профильный комитет Совета Федерации привлечет Генпрокуратуру и ФСБ к ревизии договоров об использовании интеллектуальной собственности РАН. Причина в том, что российские научные труды переводит и распространяет компания из США

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Жалоба сенаторов

Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре попросит Генеральную прокуратуру и Федеральную службу безопасности (ФСБ) проверить договоры Российской академии наук (РАН) по использованию интеллектуальной собственности начиная ​с 1990-х годов, рассказал РБК член комитета Виктор Кондрашин. Поручение провести такую проверку комитету дала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во вторник, 25 июля. Планируется, что обращения комитета будут поданы в ближайшее время, сообщил Кондрашин.

Под «использованием интеллектуальной собственности» в данном случае подразумевается прежде всего издательская деятельность, следует из выступления Кондрашина на пленарном заседании верхней палаты (текст есть у РБК). Ее надо будет проверить на «соответствие национальным интересам России». Сенатор заявил, что государственное издательство «Наука» с 1990-х годов стало «прикрытием» для деятельности Международной академической компании «Наука/Интерпериодика» (МАИК), учрежденной при участии американского издательства Pleiades.

Pleiades требует от авторов научных статей передачи авторских прав, а также, помимо печати переведенных на английский язык журналов РАН, распространяет их электронные версии, о чем не уведомляет ни редакцию, ни авторов. Такое поведение, по мнению Кондрашина, нарушает российские законы о персональных данных и об авторском праве.

«Я сторонник международного научного сотрудничества, наука по природе свой интернациональна. Но нужно учитывать, что результаты научных исследований нередко становятся предметом политического регулирования», — заявил в своем выступлении Кондрашин.

Он пояснил РБК, что вся издательская деятельность РАН непрозрачна. Например, издательство «Наука» и курирующее ее Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) не отчитываются перед редакциями научных журналов ни о бюджетах, потраченных на печать, ни о распространении изданий. Сложно получить сведения о тираже журналов, их подписчиках и механизме распространения. Между редакциями нет договорных отношений ни с ФАНО, ни с «Наукой» или c МАИК, подчеркнул сенатор.

Редакции научных институтов обычно находятся при институтах РАН и готовят контент самостоятельно, объяснил РБК профессор Михаил Гельфанд.

Американская компания

МАИК «Наука/Интерпериодика» была создана в 1992 году. Ее учредители, по данным «СПАРК-Интерфакс», — РАН (10%), Pleiades Publishing Inc (49%) и издательство «Наука» (41%). МАИК занимается переводом статей журналов РАН на английский язык и их дальнейшим распространением. Pleiades учредил российско-американский бизнесмен Александр Шусторович, указывает Кондрашин. Шусторович, сын ученого-химика, эмигрировавшего в США в 1970-е годы, также известен как бывший жених Ксении Собчак. На сайте Pleiades указано, что Шусторович — президент компании.

Александр Шусторович (Фото: Сергей Авдуевский / ТАСС)

При этом Pleiades — партнер крупнейшего мирового научного издательства Springer Nature, которое распространяет 181 российский англоязычный журнал Pleiades. Это 6% от всех распространяемых изданий Springer Nature, говорил операционный директор издательства Spri​nger Nature Мартин Мос в интервью «Вестнику РАН» весной 2017 года.

Отношения МАИК и Pleiades с учеными строятся по принципу сотрудничества, рассказали РБК профессор Михаил Гельфанд и академик, редактор одного из изданий РАН, пожелавший остаться неизвестным. Pleiades​ получает права на английские версии статей у их авторов, а зарабатывает за счет их дальнейшего распространения по подписке, заметил Гельфанд. «Но не все так просто. В 1990-е годы на многих редакторов оказывали административное давление и практически принуждали сотрудничать именно с МАИК и Pleiades. Кто-то смог сохранить независимость, но таких осталось мало», — указал он.

Михаил Гельфанд (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Договоры, которые заключались в 1990-е годы, в условиях дефицита бюджета, преследовали цель сохранить науку, научные школы, из-за чего была заинтересованность в западных партнерах, признает Кондрашин, однако заключает: «Следствие — монополизация научно-журнального дела, появление фирм-«прокладок» вроде МАИК».​

В МАИК не ответили на запрос РБК (на сайтах МАИК и Pleiades контактные телефоны совпадают, а письмо на имя директора МАИК отправлено на e-mail на домене Pleiades). По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2016 году МАИК показала убыток 1 млн руб.

РАН в центре внимания

Намерение Совета Федерации обратиться в следственные органы именно сейчас выглядит двусмысленно, заметил Гельфанд. «Да, деятельность МАИК и Pleiades действительно не мешало бы проверить. Но, во-первых, я не понимаю, почему претензии сенатора направлены на американские связи компании. Во-вторых, я не верю, что появление этой инициативы Совфеда именно сейчас — это совпадение», — указал он. Профессор напомнил, что последние полгода РАН сопровождают скандалы, связанные с выбором президента академии. 20 марта все три кандидата взяли самоотвод. Собеседники РБК тогда предполагали, что в выборы вмешалась администрация президента. Летом Госдума приняла поправки в закон о РАН, которые усиливают зависимость академии от Кремля и правительства.

Коммерческие аспекты издательской деятельности РАН вряд ли действительно волнуют власти, полагает совладелец ИД Hearst Shkulev Media Виктор Шкулев. «Такие журналы существуют только за счет подписки, поскольку рекламного рынка практически нет», — пояснил он. Больших оборотов у МАИК и Pleiades нет, подтверждает президент Ассоциации научных редакторов и издателей Ольга Кириллова. «Доход, который дает распространение российских журналов МАИК, Pleiades или Springer, небольшой», — указывает она. Претензии Совета Федерации похожи на политические. «Да, Pleiades — частная американская компания, и это многим не нравится», — замечает она.

Помимо обращения в следственные органы комитет по образованию и науке верхней палаты собирается проанализировать порядок издания журналов и установить прозрачные правила их распространения и финансирования, пообещал Кондрашин. К обсуждению проблемы сенатор хочет привлечь ​​ФАНО, издательство «Наука», руководство РАН, главных редакторов и директоров институтов РАН. Отдельно сенатор планирует решить вопрос по бесплатному доступу российских ученых к интеллектуальной собственности, создаваемой РАН на средства федерального бюджета.

Глава комитета Совета Федерации по науке Зинаида Драгункина была недоступна для комментариев.

При этом в апреле 2017 года врио директора «Науки» Сергей Палаткин направил письмо в Springer Nature о том, что издательство нарушило авторские права «Науки». Российское издательство собрало документы по передаче ему прав на интеллектуальную собственность от авторов, уточнял Палаткин, и теперь намерено обратиться в соответствующие контролирующие органы в России, Германии и США. Письмо Палаткина вызвало недоумение в руководстве РАН: по мнению вице-президента РАН Анатолия Григорьева, претензии издательства необоснованны, поскольку «Наука» выполняет функцию издателя, но не является учредителем академических журналов.

В «Науке» и ФАНО не ответили на запрос РБК.​

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