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Алексей Гореславский станет главредом Рунета
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Алексей Гореславский станет главредом Рунета
Газета № 131 (2628) (2607) Политика, 25 июл, 17:33
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Алексей Гореславский станет главредом Рунета
Бывший главред Lenta.ru будет в Кремле курировать интернет
Исполнительный директор по медиа группы компаний Rambler & Co. Алексей Гореславский станет заместителем главы управления общественных проектов администрации президента, курирующим интернет
Алексей Гореславский (Фото: Павел Каравашкин / ТАСС)

О переходе Алексея Гореславского в Кремль в ближайшее время сообщили три источника РБК, близких к Кремлю. По их информации, топ-менеджер медийного холдинга Rambler & Co. Александра Мамута займет должность заместителя руководителя кремлевского управления общественных проектов (УОП), которое возглавляет Сергей Новиков. «Гореславский точно займет этот пост, в течение месяца его оформят», — отметил один из источников. Источники предположили, что Гореславский будет курировать интернет-проекты.

В начале 2017 года пост главы УОП покинул Павел Зенькович. Позже он перешел на место замминистра образования. Вместо Зеньковича управление общественных проектов возглавил Новиков, соратник первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко. После перехода вместе с Кириенко из «Росатома» в Кремль Новиков поначалу занимал пост замначальника управления внутренней политики (УВП).

Перевод Новикова из УВП в УОП сопровождался переносом части прежних полномочий в новое управление. УОП был переподчинен департамент информационной политики (его возглавил экс-заместитель гендиректора Уралвагонзавода Алексей Жарич), а также департаменты по современным коммуникационным технологиям и по работе с гражданским обществом.

Полномочия по курированию российских СМИ в Кремле поделены между двумя первыми замглавы администрации президента Сергеем Кириенко и Алексеем Громовым. За Громовым закреплены все традиционные СМИ. Интернет-издания и соцсети курирует Кириенко​, которому подчинены УВП и УОП.

Возможный приход Гореславского в Кремль может быть связан с задачей внутриполитического блока администрации провести «достойную» кампанию по выборам президента в 2018 году, предположил Андрей Колядин, экс-руководитель территориального департамента УВП. «У Гореславского большой опыт работы с современными медиа. В условиях доминирования новых форматов и появления множества проектов по молодежи и современным медиа логично привлекать таких специалистов», — рассуждает Алексей Чеснаков, бывший замначальника управления внутренней политики.

«Гореславский — человек системы, ему доверяют в Кремле. Он знает устройство околовластных СМИ и специфику взаимоотношений внутрикремлевских кланов, — рассуждает политолог Николай Миронов. — Интернет — это большой блок работы, прямое управление ресурсами, подконтрольными администрации, взаимодействие с интернет-СМИ. Это задачи создания новостных блоков, информационное сопровождение кандидатов на президентских выборах».

Алексей Гореславский не ответил на отправленные ему вопросы РБК.

​Гореславский — выпускник истфака МГУ, работал в «Московском комсомольце», «Совершенно секретно. Версия». Занимал руководящие должности в журнале «Вслух о…», издательском доме «Час Медиа», «Взгляде», «Интерфаксе», коммуникационном агентстве Agency One. С 2013 года он работал на руководящих позициях в «Афиша-Рамблер-SUP» (позже была преобразована в Rambler & Co.). Среди самых известных активов холдинга: «Рамблер», Lenta.ru, «Газета.Ru», «Афиша», «Чемпионат.com», LiveJournal, Rambler News Service, «Секрет фирмы».

В начале 2014 года была уволена главный редактор Lenta.ru Галина Тимченко, на этом посту ее сменил Гореславский. Часть сотрудников издания во главе с Тимченко позже основали базирующийся в Риге интернет-портал «Медуза». В начале 2016 года Гореславского на посту главреда Lenta.ru сменил его первый заместитель Александр Белоновский. Сам Гореславский остался на руководящей позиции в холдинге. Источники РБК описывают Гореславского как человека с давними связями в администрации президента и говорят, что его переход в Кремль обсуждался последние месяцы.

Автор: Владимир Дергачев.
Теги: Кремль , администрация президента , Александр Мамут , Rambler & Co.
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