Politico сообщило о «смертельном ударе» Бельгии по Киеву из-за активов

Politico: отказ Бельгии от плана по активам России стал ударом для Киева и ЕС

Отказ Бельгии от плана по изъятию замороженных российских активов и финансированию Украины за счет них был «смертельным ударом» для Киева и ЕС. Об этом сообщило Politico.

Смертельный удар нанес [бельгийский премьер-министр] Барт де Вевер. <...> Он заявил своим коллегам, что риск ответных мер со стороны России за экспроприацию их суверенных активов слишком велик, чтобы даже думать об этом. <...> Бельгийская блокада выбила почву из-под ног украинско-европейского альянса в критический момент», — пишет издание.

По данным Politico, Де Вевер неоднократно требовал переписать окончательные выводы октябрьского саммита ЕС, чтобы исключить из них любые упоминания об использовании активов Москвы для отправки денег Киеву.

Позиции украинского президента Владимира Зеленского и Европы, как пишет газета, «были ослаблены разногласиями», в то время как президент США Дональд Трамп возобновил попытки провести мирные переговоры.

3 декабря коллегия Еврокомиссии одобрила два варианта финансирования Украины, включая «репарационный кредит», обеспеченный российскими активами. Решение не требует единогласия в ЕС и будет принято квалифицированным большинством голосов, а один из вариантов должен утвердить Совет ЕС в декабре.

Как сообщает Politico со ссылкой на документ ЕК, Украине предлагается предоставить кредит на сумму €165 млрд за счет замороженных российских активов. Из них €25 млрд составляют средства, заблокированные в частных банках еврозоны, а €140 млрд — прибыль от активов, хранящихся в бельгийском депозитарии Euroclear.

Бельгия продолжает выступать против использования замороженных российских активов для финансирования Украины, называя этот «репарационный кредит» максимально рискованным. МИД страны предупредил о судебных и репутационных издержках, предлагая найти альтернативный источник.

Против плана также выступили бельгийский депозитарий Euroclear, который содержит большую часть российских активов, и Европейский центральный банк. Глава ЕЦБ Кристин Лагард указала, что юридическое и финансовое обоснование изъятия активов выглядит «обоснованными с натяжкой».

Москва предупредила о жестком ответе на любые незаконные действия с российскими активами в ЕС. Президент России Владимир Путин говорил о разработке пакета ответных мер на случай изъятия активов.