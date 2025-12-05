 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Дмитриев ответил на приписываемые Мерцу слова об «играх» США с ЕС

Дмитриев: канцлер Германии Мерц дискредитировал себя саботажем мира
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США

Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц «не в игре», поскольку дискредитировал себя «саботажем мира». Об этом Дмитриев написал в социальной сети Х.

«Дорогой Мерц, ты даже не в игре. Ты себя дискредитировал разжиганием войны, саботажем мира, нереалистичными предложениями», — написал Дмитриев.

Spiegel рассказал о конфиденциальном разговоре лидеров ЕС об Украине
Политика
Эмманюэль Макрон

Стенограмму разговора Мерца с французским лидером Эманнюэлем Макроном, генсеком НАТО Марком Рютте, президентом Финляндии Александром Стуббом и Зеленским ранее опубликовал Spiegel. В нем немецкий канцлер сказал: «Они играют в игры, как с вами, так и с нами». Spiegel отметил, что, вероятно, Мерц имеет в виду «американских переговорщиков» спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и зятя главы государства Джареда Кушнера, участвовавших в переговорах с президентом России Владимиром Путиным 2 декабря.

Встреча 2 декабря в Кремле шла около пяти часов. Помощник российского президента Юрий Ушаков назвал беседу «весьма полезной, конструктивной, весьма содержательной». По территориальному вопросу стороны не смогли найти компромиссный вариант, при этом они договорились, что суть переговоров раскрывать не будут, добавил тогда помощник президента.

В середине ноября Мерц заявил, что Германия должна помнить о своей исторической ответственности и силой обеспечить мир. В конце сентября он говорил также, что Германия живет в условиях, которые нельзя назвать ни миром, ни войной.

Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Кирилл Дмитриев Фридрих Мерц саботаж конфликт Украина
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года
