WSJ узнала о предостережении ЕС Киеву относительно сделки с Россией

WSJ: Европа призвала Украину не идти на сделку с Россией без гарантий от США

Европа считает, что Киев не должен идти на сделку с Россией без получения гарантий безопасности от США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их сведениям, этот вопрос во время телефонного разговора 1 декабря обсуждали украинский президент Владимир Зеленский и европейские лидеры, в том числе президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дел Ляйен. Европейское руководство настаивало, что Вашингтону должна быть отведена главная роль в области обеспечения гарантий безопасности для Украины.

Политики подчеркивали, что от США необходимо добиться четкого разъяснения их позиции по этому вопросу, «прежде чем соглашаться на требования России».

