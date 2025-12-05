WSJ узнала о предостережении ЕС Киеву относительно сделки с Россией
Европа считает, что Киев не должен идти на сделку с Россией без получения гарантий безопасности от США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По их сведениям, этот вопрос во время телефонного разговора 1 декабря обсуждали украинский президент Владимир Зеленский и европейские лидеры, в том числе президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дел Ляйен. Европейское руководство настаивало, что Вашингтону должна быть отведена главная роль в области обеспечения гарантий безопасности для Украины.
Политики подчеркивали, что от США необходимо добиться четкого разъяснения их позиции по этому вопросу, «прежде чем соглашаться на требования России».
Материал дополняется
