Экс-премьер Британии Трасс объявила о своем шоу и пообещала разоблачения

В нем занимавшая пост около 44 дней премьер обещает разоблачить «свергнувших ее людей», а также «бороться в глубинным государством». В апреле Трасс обещала запустить свою соцсеть

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс анонсировала запуск своего шоу на YouTube под названием Liz Truss Show. В его рамках она планирует проводить «откровенные дебаты, яростную защиту западных ценностей и откровенные дискуссии о будущем Великобритании и свободного мира». О запуске своего шоу она заявила в обращении на странице в Х.

«В 2022 меня сместили с поста премьер-министра Великобритании. Я пыталась спасти нашу страну от порочного круга, в котором она сейчас находится. На меня возложили вину за рыночный кризис, в [появлении] которого я не виновата. Глубинное государство и их союзники в СМИ и политике пытались меня уничтожить, потому что я бросила вызов их многолетним неудачам. Теперь я вернулась. <...> Я расскажу, что на самом деле происходит в нашей стране и по всему Западу», — сказала Трасс.

Шоу Трасс планирует выпускать каждую пятницу. В нем экс-премьер также пообещала разоблачить «сместивших» ее людей и «бросить вызов глубинному государству». Кроме того, Трасс призвала «присоединиться к контрреволюции».

Как пишет The Independent, Трасс неоднократно критиковала «глубинное государство», заявляя, что именно оно саботирует ее усилия по снижению налогов. Будучи премьером Великобритании, Трасс своими налоговыми реформами обрушила курс фунта, который почти достиг паритета с долларом и евро, вызвав шок на рынках.

«Глубинное государство» — это теория заговора о тайной группе невыборных государственных служащих, которая тайно управляет политикой страны в обход демократически избранного руководства.

В апреле экс-премьер анонсировала запуск летом своей социальной сети с целью «защитить свободу слова». На данный момент она по-прежнему не запущена. The Guardian писал, что запуск соцсети является последней попыткой для Трасс стать ведущей правой радикальной фигурой в Великобритании.

Трасс занимала пост премьера Великобритании рекордно короткий срок за всю историю страны — она возглавляла правительство 44 дня в сентябре-октябре 2022 года.

В феврале 2024 года Трасс заявила, что во многих странах мира к власти пришли левые, если консерваторы не перехватят у них инициативу, то «Запад обречен» По словам Трасс, «в слишком большой части свободного мира левые правят слишком долго, и результаты слишком очевидны». В апреле того же года Трасс поддержала победу Дональда Трампа на президентских выборах в США, заявив, что «мир был безопаснее», когда он был в Белом доме.