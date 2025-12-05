ZN рассказало о сохраненных Ермаком должностях после отставки
Уволенный экс-глава офиса президента Андрей Ермак сохранил как минимум десять должностей в аппарате правительства страны, подсчитало украинское издание «Зеркало недели» (ZN)
В частности, Ермак до сих пор входит в состав ставки верховного главнокомандующего и в ряд консультативно-совещательных органов при президенте. Это, в частности:
- Национальный инвестиционный совет — член;
- Совет по вопросам поддержки предпринимательства — председатель;
- Национальный совет по антикоррупционной политике — заместитель председателя.
Также Ермак по-прежнему входит в ряд групп и штабов. Среди них:
- Координационный штаб по гуманитарным и социальным вопросам — председатель;
- Международная экспертная группа «Ермака-Макфола» (занимается вопросом санкций против России, москва считает их незаконными) — сопредседатель;
- Международная консультативная группа «Ермака-Расмуссена» (занимается проработкой гарантий безопасности для Украины) — сопредседатель.
Также Ермак возглавляет Комиссию государственных наград и геральдики и является членом президиума Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.
Материал дополняется
