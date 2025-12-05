ZN рассказало о сохраненных Ермаком должностях после отставки

ZN: Ермак после отставки из офиса президента Украины сохранил 10 должностей

Уволенный экс-глава офиса президента Андрей Ермак сохранил как минимум десять должностей в аппарате правительства страны, подсчитало украинское издание «Зеркало недели» (ZN)

В частности, Ермак до сих пор входит в состав ставки верховного главнокомандующего и в ряд консультативно-совещательных органов при президенте. Это, в частности:

Национальный инвестиционный совет — член;

Совет по вопросам поддержки предпринимательства — председатель;

Национальный совет по антикоррупционной политике — заместитель председателя.

Также Ермак по-прежнему входит в ряд групп и штабов. Среди них:

Координационный штаб по гуманитарным и социальным вопросам — председатель;

Международная экспертная группа «Ермака-Макфола» (занимается вопросом санкций против России, москва считает их незаконными) — сопредседатель;

Международная консультативная группа «Ермака-Расмуссена» (занимается проработкой гарантий безопасности для Украины) — сопредседатель.

Также Ермак возглавляет Комиссию государственных наград и геральдики и является членом президиума Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.

