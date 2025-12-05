Число ограничивших полеты российских аэропортов выросло до десяти

Аэропорты Владикавказа, Грозного и Магаса ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале в 6:25 мск.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он.

За два часа до введения ограничений в кавказских аэропортах Росавиация сообщила о приостановке полетов в воздушной гавани Минеральных Вод. Позже, в 5:14, ограничения сняли — они действовали полчаса.

Аэропорты вводят ограничения на фоне угроз атак дронов. В ночь на 5 декабря полеты также приостановили аэропорты Саратова, Краснодара, Самары, Пензы и Ульяновска и Сочи. В последнем аэропорту ограничения сняли, в остальных они продолжают действовать.