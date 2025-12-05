 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В порту Темрюка возник пожар после атаки дрона

Оперштаб: в Темрюке после атаки БПЛА повреждены элементы портовой инфраструктуры
Сюжет
Военная операция на Украине

Портовая инфраструктура в Темрюке получила повреждения после атаки дрона, сообщил оперштаб Краснодарского края в телеграм-канале.

«Произошло возгорание. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, для тушения пожара привлечены 32 специалиста и 8 единиц техники. На месте работают специальные и экстренные службы», — сказано в сообщении.

В оперштабе уточнили, что, по предварительной информации пострадавших нет, а персонал эвакуирован.

Силы ПВО уничтожили 44 дрона над регионами России за три часа
Политика

Днем 4 декабря Минобороны сообщило об уничтожении четырех безэкипажных катеров ВСУ в Черном море. В ночь на 5 декабря аэропорт Краснодара приостановил полеты на фоне угрозы атаки дронов. 

В конце ноября дроны атаковали морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском Краснодарского края.

В ночь на 25 ноября Краснодарский край подвергся одной из самых массированных атак со стороны Украины, сообщал губернатор Вениамин Кондратьев. По данным Минобороны, над регионом сбили 76 беспилотников.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Егор Алимов
Темрюк Краснодарский край пожар дроны
