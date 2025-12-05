В порту Темрюка возник пожар после атаки дрона
Портовая инфраструктура в Темрюке получила повреждения после атаки дрона, сообщил оперштаб Краснодарского края в телеграм-канале.
«Произошло возгорание. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, для тушения пожара привлечены 32 специалиста и 8 единиц техники. На месте работают специальные и экстренные службы», — сказано в сообщении.
В оперштабе уточнили, что, по предварительной информации пострадавших нет, а персонал эвакуирован.
Днем 4 декабря Минобороны сообщило об уничтожении четырех безэкипажных катеров ВСУ в Черном море. В ночь на 5 декабря аэропорт Краснодара приостановил полеты на фоне угрозы атаки дронов.
В конце ноября дроны атаковали морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском Краснодарского края.
В ночь на 25 ноября Краснодарский край подвергся одной из самых массированных атак со стороны Украины, сообщал губернатор Вениамин Кондратьев. По данным Минобороны, над регионом сбили 76 беспилотников.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили