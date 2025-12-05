Оперштаб: в Темрюке после атаки БПЛА повреждены элементы портовой инфраструктуры

В порту Темрюка возник пожар после атаки дрона

Портовая инфраструктура в Темрюке получила повреждения после атаки дрона, сообщил оперштаб Краснодарского края в телеграм-канале.

«Произошло возгорание. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, для тушения пожара привлечены 32 специалиста и 8 единиц техники. На месте работают специальные и экстренные службы», — сказано в сообщении.

В оперштабе уточнили, что, по предварительной информации пострадавших нет, а персонал эвакуирован.

Днем 4 декабря Минобороны сообщило об уничтожении четырех безэкипажных катеров ВСУ в Черном море. В ночь на 5 декабря аэропорт Краснодара приостановил полеты на фоне угрозы атаки дронов.

В конце ноября дроны атаковали морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском Краснодарского края.

В ночь на 25 ноября Краснодарский край подвергся одной из самых массированных атак со стороны Украины, сообщал губернатор Вениамин Кондратьев. По данным Минобороны, над регионом сбили 76 беспилотников.