Общество
0

Пассажиры аварийно севшего в Москве лайнера Red Wings вылетели на Пхукет

Пассажиры лайнера авиакомпании Red Wings, экстренно севшего в аэропорту Домодедово 3 декабря из-за неполадок с двигателем, вылетел из Москвы на Пхукет, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Рейс WZ 3097 вылетел в 02:17 мск, задержавшись почти на 30 минут. На Пхукет лайнер прибудет в 10:40 мск. Рейс выполняется резервным бортом.

Red Wings опровергла данные о «пылающем самолете», севшем в Домодедово
Общество
Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press

Ранее, 3 декабря, самолет, на котором изначально вылетели пассажиры, аварийно приземлился в Домодедово. На борту лайнера находились 412 пассажиров и 13 членов экипажа.

Источник РБК сообщил о возгорании в одном из двигателей самолета и о ликвидации пламени. Росавиация классифицировала посадку лайнера как «авиационный инцидент». Была инициирована проверка.

В Red Wings рассказали, что произошло «изменение параметров работы одного из двигателей», после чего экипаж лайнера решил вернуться в аэропорт вылета

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Самолеты аварийная посадка Домодедово Москва Пхукет рейс
