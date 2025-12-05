Пассажиры аварийно севшего в Москве лайнера Red Wings вылетели на Пхукет
Пассажиры лайнера авиакомпании Red Wings, экстренно севшего в аэропорту Домодедово 3 декабря из-за неполадок с двигателем, вылетел из Москвы на Пхукет, следует из данных онлайн-табло аэропорта.
Рейс WZ 3097 вылетел в 02:17 мск, задержавшись почти на 30 минут. На Пхукет лайнер прибудет в 10:40 мск. Рейс выполняется резервным бортом.
Ранее, 3 декабря, самолет, на котором изначально вылетели пассажиры, аварийно приземлился в Домодедово. На борту лайнера находились 412 пассажиров и 13 членов экипажа.
Источник РБК сообщил о возгорании в одном из двигателей самолета и о ликвидации пламени. Росавиация классифицировала посадку лайнера как «авиационный инцидент». Была инициирована проверка.
В Red Wings рассказали, что произошло «изменение параметров работы одного из двигателей», после чего экипаж лайнера решил вернуться в аэропорт вылета
