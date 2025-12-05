Axios узнал, когда Трамп может объявить о новом правительстве в Газе

Трамп планирует представить новую структуру управления Газой, куда, в частности, войдет «технократическое правительство» из 12–15 человек, не связанных с ХАМАС, до 25 декабря, пишет Axios

Президент США Дональд Трамп планирует объявить о переходе мирного процесса по Газе во вторую фазу, представив новую структуру управления анклавом, до католического Рождества — 25 декабря. Об этом сообщил Axios со ссылкой на двух официальных лиц США и западного источника, непосредственно вовлеченного в мирный процесс.

По данным издания, администрация Трампа хочет перейти ко второй фазе мирного процесса в Газе, чтобы избежать «скатывания к войне». Как отмечает Axios, после объявления режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС 11 октября, в результате израильских ударов погибли 366 палестинцев, а в результате нападений ХАМАС погибло несколько израильских солдат.

Вторая фаза соглашения подразумевает вывод Израилем большей части войск из сектора Газа, размещение в эксклаве Международных стабилизационных сил (МСС) и начало работы новой структуры управления, в том числе Совета мира под руководством Трампа. В рамках предлагаемой структуры будет создан Международный исполнительный совет, под руководством которого будет действовать «палестинское технократическое правительство» из 12–15 человек, имеющих управленческий и бизнес-опыт и не связанных с ХАМАС, пишет Axios.

«Главный вопрос заключается в том, согласится ли ХАМАС разоружиться и позволит новому правительству взять власть в свои руки. Они (ХАМАС. — РБК) не могут влиять на правительство ни напрямую, ни косвенно, используя свое оружие. Момент истины наступит в ближайшие несколько недель», — сказал один из источников.

О начале второго этапа урегулирования между Израилем и ХАМАС Трамп объявил в середине октября, после подтверждения передачи всех живых заложников Израилю со стороны ХАМАС. Axios пишет, что останки одного погибшего заложника ХАМАС до сих пор не вернул.

8 октября Трамп объявил, что Израиль и ХАМАС по итогам переговоров в Египте согласились на первую фазу предложенного им мирного плана. Через два дня режим прекращения огня вступил в силу. Израиль отвел войска к буферной зоне Газы, а палестинцы начали возвращаться домой.

Лидеры США, Египта и Турции 13 октября в Шарм-эш-Шейхе подписали соглашение о прекращении войны в Газе как посредники между Израилем и ХАМАС. В тексте декларации лидеры обязались «разрешать будущие споры путем дипломатических контактов и переговоров, а не путем применения силы или затяжного конфликта».