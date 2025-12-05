Седьмой за ночь аэропорт приостановил полеты

Аэропорт Минеральных Вод ввел ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм канале в 4:43 мск.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он.

За час до сообщения об ограничениях в аэропорту Минвод Росавиация объявила о снятии аналогичных мер в воздушной гавани Сочи (3:56). Меры действовали на протяжении полутора часов.

Аэропорты вводят ограничения на фоне угроз атак дронов. В ночь на 5 декабря полеты также приостановили аэропорты Саратова, Краснодара, Самары, Пензы и Ульяновска. Ограничения в них продолжают действовать.