 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Седьмой за ночь аэропорт приостановил полеты

Аэропорт Минеральных Вод ограничил полеты
Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Минеральных Вод ввел ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм канале в 4:43 мск.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он.

Еще три российских аэропорта временно ограничили полеты
Политика

За час до сообщения об ограничениях в аэропорту Минвод Росавиация объявила о снятии аналогичных мер в воздушной гавани Сочи (3:56). Меры действовали на протяжении полутора часов.

Аэропорты вводят ограничения на фоне угроз атак дронов. В ночь на 5 декабря полеты также приостановили аэропорты Саратова, Краснодара, Самары, Пензы и Ульяновска. Ограничения в них продолжают действовать.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Егор Алимов
Минеральные Воды аэропорты Росавиация
Материалы по теме
Еще три российских аэропорта временно ограничили полеты
Политика
Третий за ночь аэропорт приостановил полеты
Политика
Второй за ночь российский аэропорт ограничил полеты
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Седьмой за ночь аэропорт приостановил полеты Политика, 05:06
Как устроен полный цикл производства шин РБК и Ikon Tyres, 05:02
Axios узнал, когда Трамп может объявить о новом правительстве в Газе Политика, 05:01
ZN рассказало о сохраненных Ермаком должностях после отставки Политика, 04:47
WSJ узнала о предостережении ЕС Киеву относительно сделки с Россией Политика, 04:30
Пассажиры аварийно севшего в Москве лайнера Red Wings вылетели на Пхукет Общество, 04:15
Парламент Бельгии встретил овациями слова премьера про российские активы Политика, 04:06
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 03:52
Politico сообщило о «смертельном ударе» Бельгии по Киеву из-за активов Политика, 03:37
The Times сообщила о готовности Британии передать Украине активы России Политика, 03:25
Как тюрьму «Кресты» превратят в общественное пространство. Фото Общество, 02:38
Еще три российских аэропорта временно ограничили полеты Политика, 02:31
В порту Темрюка возник пожар после атаки дрона Общество, 02:30
Дмитриев ответил на приписываемые Мерцу слова об «играх» США с ЕС Политика, 02:24