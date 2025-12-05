Слюсарь сообщил об уничтожении дронов в двух районах Ростовской области

Слюсарь: ПВО отразила атаку дронов в двух районах Ростовской области

В ночь на 5 декабря силы ПВО отразили атаку беспилотников в Чертковском и Шолоховском районах на севере Ростовской области, сообщил глава региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

«Никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется», — добавил губернатор.

Минобороны сообщило о перехвате 44 украинских дронов в период с 20:00 до 23:00 мск 4 декабря над пятью регионами. Восемь беспилотников уничтожили в небе над Ростовской областью.

Ранее Слюсарь сообщил о перехвате дронов в Каменске, Мясниковском, Миллеровском, Тарасовском и Чертковском районах Ростовской области в ночь на 3 декабря.