Слюсарь сообщил об уничтожении дронов в двух районах Ростовской области
В ночь на 5 декабря силы ПВО отразили атаку беспилотников в Чертковском и Шолоховском районах на севере Ростовской области, сообщил глава региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале.
«Никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется», — добавил губернатор.
Минобороны сообщило о перехвате 44 украинских дронов в период с 20:00 до 23:00 мск 4 декабря над пятью регионами. Восемь беспилотников уничтожили в небе над Ростовской областью.
Ранее Слюсарь сообщил о перехвате дронов в Каменске, Мясниковском, Миллеровском, Тарасовском и Чертковском районах Ростовской области в ночь на 3 декабря.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили