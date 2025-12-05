 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Как тюрьму «Кресты» превратят в общественное пространство. Фото

Комплекс бывшего следственного изолятора «Кресты» в Санкт-Петербурге планируют переоборудовать под общественное пространство и создать в нем гостиницу, мультимедийный музей, арт-объекты и тематические «острова памяти». Такую концепцию изложил вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко в своем телеграм-канале.

«Кресты» построены в XIX веке. В настоящее время изолятор не является действующим. В 2017 году всех заключенных перевели из «Крестов» в новое здание СИЗО в Колпино, а старый комплекс с историческим зданием на Арсенальной набережной продали.

«Принял участие в заседании Совета по сохранению культурного наследия, посвященное концепции приспособления комплекса «Кресты» для современного использования. Утвердили ключевые параметры проекта реставрации, что является одним из важнейших этапов для подготовки дальнейших решений», — написал он.

Вице-губернатор добавил, что «Кресты» станут новым открытым городским пространством для всех жителей и гостей Санкт-Петербурга — «новой точкой притяжения».

Внутри бывшей&nbsp;тюрьмы&nbsp;&laquo;Кресты&raquo;

Он уточнил, что что в состав комплекса войдут мультимедийный музей «Кресты», два гостиничных комплекса, гастрономическая улица, пешеходный променад с арт-объектами и тематическими «островами памяти». Вся территория будет пешеходной, а ключевым объектом останется храм Святого Александра Невского. После завершения работ здесь появится около 1,2 тыс. новых рабочих мест, отметил Линченко.

Комплекс исторических зданий «Кресты» продали на аукционе в феврале дороже 1,1 млрд руб. Победителем стал строительный холдинг КВС, который получил участки общей площадью 3,9 га, а также здания и сооружения общей площадью 41,2 тыс. кв. м, часть из которых входит в состав выявленного объекта культурного наследия. Согласно договору, новый собственник комплекса обязан выполнять требования по его содержанию и использованию в установленном законом порядке.

Егор Алимов
Санкт-Петербург «Кресты» тюрьма СИЗО общественные пространства
