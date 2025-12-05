The Times сообщила о готовности Британии передать Украине активы России
Правительство Великобритании готово передать Украине замороженные активы России в размере 8 млрд фунтов стерлингов ($10,6 млрд), сообщает The Times со ссылкой на источник в кабмине.
Эти деньги покроют более двух третей финансовых потребностей Украины на ближайшие два года — либо для продолжения конфликта, либо для финансирования восстановления, если будет достигнуто мирное соглашение, утверждает издание.
Планы по использованию замороженных в Великобритании российских активов с целью финансирования Украины обсуждались на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе 3 декабря, сообщает газета.
Материал дополняется
