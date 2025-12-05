 Перейти к основному контенту
Зеленский поручил запросить у США данные о переговорах Путина и Уиткоффа

Зеленский: Киев запросил у Вашингтона данные о переговорах Путина и Уиткоффа
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские представители продолжают контакты с американской стороной, чтобы получить полную информацию о том, что обсуждалось на российско-американских переговорах в Москве 2 декабря. Об этом президент написал в своем телеграм-канале.

«Наша задача сейчас — получить полную информацию о том, что было сказано в России», — сказал Зеленский.

Он добавил, что Киев готов к любым вариантам развития событий и будет работать «максимально конструктивно со всеми своими партнерами» для достижения мира. При этом Зеленский подчеркнул, что для мира необходима «поддержка партнеров».

Накануне Зеленский сообщил, что Киев готовит встречу в Соединенных Штатах после переговоров в Кремле. 

Зеленский призвал подкрепить переговоры давлением на Россию
Политика
Владимир Зеленский

2 декабря в Москве прошли российско-американские переговоры по мирному плану США с участием спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа и зятя президента Джареда Кушнера. С российской стороны участвовали президент Владимир Путин, помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Беседа продлилась более пяти часов. Трамп назвал встречу очень хорошей. Ушаков сообщил, что беседа была конструктивной, однако по итогам согласовать компромисс по территориальным вопросам не удалось.

Встреча в Кремле прошла после переговоров украинской и американской делегаций во Флориде. Как сообщил по их итогам секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров, стороны достигли значительного прогресса, хотя ряд вопросов остался нерешенным.

Зеленский говорил, что дискуссии по мирному урегулированию в основном сводятся к трем темам, и территориальный вопрос — самый сложный. Два других аспекта — это средства на восстановление Украины после конфликта и гарантии ее безопасности.

