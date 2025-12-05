 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Трамп заявил о «напряженной работе» над завершением конфликта на Украине

Трамп: США ведут напряженную работу над урегулированием конфликта на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине

Вашингтон «напряженно работает» над урегулированием украинского конфликта, и в конечном счете США смогут положить ему конец, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на церемонии зажжения рождественской ели, запись опубликовал Белый дом на YouTube.

«Восемь конфликтов уже урегулированы, есть еще один. И мы добиваемся этого в отношении еще одного конфликта — между Россией и Украиной, если это возможно. И я думаю, что в итоге мы это сделаем», — сказал президент.

В конце ноября, после опубликования первоначального проекта мирного плана США по урегулированию украинского кризиса, Трамп заявил, что мирная сделка «очень близка».

Изначально план состоял из 28 пунктов, но после контактов США с украинской делегацией в Женеве документ был скорректирован и сокращен — по словам Трампа, до 22 пунктов. Президент России Владимир Путин говорил, что представленные в первой версии пункты могли бы лечь в основу будущих договоренностей.

Путин заявил об искренности Трампа в усилиях по Украине
Политика
Дональд Трамп

Официально последний проект плана мирного урегулирования нигде не публиковался. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что наиболее чувствительные моменты в мирном урегулировании — это вопросы территорий, российских активов и гарантий безопасности.

2 декабря прошли российско-американские переговоры по мирному плану США в Москве с участием спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера. Трамп назвал встречу очень хорошей. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что встреч была конструктивной, но по ее итогам достичь компромиссного варианта по территориям не удалось.

Путин отметил, что Трамп абсолютно искренен в усилиях, связанных с конфликтом на Украине. «Его искренность неподдельна. Я считаю, что США активно ищут решение этой проблемы», — сказал он.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Егор Алимов
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
