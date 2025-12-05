Еще три российских аэропорта временно ограничили полеты

Аэропорт Ульяновска ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Об ограничениях он написал в 2:20 мск. «Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко. Через четыре минуты представитель Росавиации сообщил об ограничениях в аэропорту Сочи. Еще через три минуты Кореняко сообщил о приостановке полетов в аэропорту Пензы.

Ограничения на полеты вводят на фоне угрозы атаки дронов. За 30 минут до приостановки полетов в ульяновском аэропорту ограничения ввели в воздушной гавани Самары. До этого в ночь на 5 декабря полеты также ограничили аэропорты Краснодара и Саратова. Во всех аэропортах ограничения продолжают действовать.