Военная операция на Украине
0

Еще три российских аэропорта временно ограничили полеты

Аэропорты Сочи, Пензы и Ульяновска приостановили полеты
Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Ульяновска ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Об ограничениях он написал в 2:20 мск. «Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко. Через четыре минуты представитель Росавиации сообщил об ограничениях в аэропорту Сочи. Еще через три минуты Кореняко сообщил о приостановке полетов в аэропорту Пензы

Третий за ночь аэропорт приостановил полеты
Политика

Ограничения на полеты вводят на фоне угрозы атаки дронов. За 30 минут до приостановки полетов в ульяновском аэропорту ограничения ввели в воздушной гавани Самары. До этого в ночь на 5 декабря полеты также ограничили аэропорты Краснодара и Саратова. Во всех аэропортах ограничения продолжают действовать.

