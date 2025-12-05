Парламент Бельгии встретил овациями слова премьера про российские активы

Слова премьер-министра Бельгии Барта де Вевера об условиях использования российских активов, замороженных в бельгийском депозитарии Euroclear, Палата представителей (нижняя палата парламента), в которой он выступал, встретила четырехкратными аплодисментами. Фрагмент выступления де Вевера опубликовал VRT, а также сам премьер на странице в соцсети Х.

«Мы совершенно не выдвигаем необоснованных требований, каждая страна в нашей ситуации выдвигала бы такие же требования. Это мне подтвердило множество лидеров европейских стран. Мы также конструктивны в отношении основ этого вопроса, указывая альтернативные способы финансирования Украины. Несомненно, наша страна твердо поддерживает Украину и хочет делать все возможное для ее поддержки», — сказал де Вевер, после чего прозвучали овации.

Выступая в парламенте, де Вевер подчеркнул, что использование заблокированных активов из Euroclear может иметь негативные последствия для Бельгии и всей Европы. Он перечислил три условия для рассмотрения подобной операции.

Первым условием премьер назвал распределение всех рисков, поскольку «Бельгия никогда не примет несение рисков такой операции самостоятельно». Он отметил, что штрафы за незаконную экспроприацию по двусторонним соглашениям могут многократно превышать стоимость активов.

Вторым условием де Вевер назвал ликвидность и защиту от рисков, пояснив, что Euroclear должен располагать средствами на случай, если компании потребуется компенсировать ущерб от российских контрмер или возвращать деньги российскому Центробанку.

Третье условие, по словам премьера, предполагает честное распределение расходов. «Средства должны запрашиваться пропорционально и в равных долях от всех заинтересованных учреждений на территории Европы, а в идеале и за ее пределами», — сказал де Вевер, подчеркнув, что в финансировании должны участвовать все государства-члены ЕС, владеющие российскими активами.

Коллегия Еврокомиссии одобрила два варианта финансирования Украины, включая «репарационный кредит» до €165 млрд, обеспеченный замороженными российскими активами. Решение может быть принято квалифицированным большинством, без единогласия в ЕС. Однако Бельгия, Euroclear и Европейский центральный банк выступают против, считая план юридически и финансово рискованным. Встреча канцлера Германии Фридриха Мерца и главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен с де Вевером 5 декабря будет попыткой убедить Брюссель изменить позицию.

Москва предупреждает о жестких ответных мерах на любые незаконные действия с российскими активами в ЕС. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что Россия разрабатывает пакет контрмер, называя присвоение активов «воровством». Конкретные шаги, однако, пока не раскрываются.