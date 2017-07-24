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Прокуроры вне «Югры»
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Прокуроры вне «Югры»
Газета № 129 (2626) (2407) Финансы, 21 июл, 14:30
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Прокуроры вне «Югры»
Что будет дальше с банком, вокруг которого развернулся конфликт ЦБ и Генпрокуратуры
ЦБ разъяснил Генпрокуратуре свою позицию в отношении банка «Югра» после требований надзорного ведомства отменить решение о введении временной администрации. РБК оценил перспективы дальнейших разбирательств вокруг банка
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Центробанк прокомментировал требования Генпрокуратуры отменить решение о введении временной администрации в банк «Югра». Соответствующее сообщение регулятора поступило в РБК.

«Банк России 20 июля направил в Генеральную прокуратуру материалы, подтверждающие позицию Банка России в отношении ПАО «Банк «Югра» и соответствие действий, принятых Банком России, как целям защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка, так и требованиям федеральных законов», — следует из сообщения.

Генпрокуратура и бывшее руководство банка «Югра» на момент публикации не ответили на запрос РБК.

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Ранее, 20 июля, Генпрокуратура потребовала отменить приказы Центробанка относительно деятельности «Югры». Надзорное ведомство тогда, в частности, опротестовало приказы ЦБ о введении моратория на выплаты кредиторам, а также о возложении на АСВ функций временной администрации банка. Их российская Генпрокуратура сочла «безосновательными». «Не было учтено, что Банк России как при осуществлении надзорных функций, так и в ходе проведения проверок не выявлял нарушений банком обязательных нормативов», — пояснили представители ведомства.

Прецедентный шаг

Генпрокуратура впервые опротестовала надзорные меры ЦБ в отношении банка, писал ранее РБК. При этом о результатах рассмотрения протеста Генпрокуратура просила ЦБ проинформировать ее до 21 июля, а до этого приостановить деятельность временной администрации и осуществление страховых выплат.

Ведомство обнародовало свой протест вечером 19 июля, за несколько часов до открытия отделений банков — агентов по осуществлению выплат (дата была объявлена заранее — 20 июля). Причем данный страховой случай должен стать крупнейшим в истории системы страхования вкладов: вкладчики должны получить около 173,1 млрд руб.

Вмешательство Генпрокуратуры в решение судьбы банка стало неожиданностью и для Агентства по страхованию вкладов (АСВ), и для осуществляющих выплаты средств вкладчиков банков-агентов. Банкиры с АСВ обсуждали даже возможность отсрочки начала выплат гражданам, рассказывали РБК участники обсуждений. Однако регулятор не стал отменять ранее сделанные распоряжения. В итоге 20 июля, в первый день выплат, обратились более 35 тыс. человек, они получили возмещение объемом более 32 млрд руб., рассказали РБК банки-агенты. По итогам второго дня 60 тыс. вкладчиков банка «Югра» было выплачено 52,8 млрд руб. «Доля выплаченного страхового возмещения составляет 30% от общего размера страховой ответственности», — сообщили РБК в АСВ.

Начало осуществления выплат стало причиной вызова руководства АСВ в Генпрокуратуру. По данным источников издания, там провели разъясняющую беседу с представителями ведомства, в частности рассказали о причинах начала выплат.

Решение о приостановке выплат в банке «Югра», входящем в топ-50 по размеру активов, могло бы создать излишнюю напряженность и подорвать доверие незащищенных слоев населения — вкладчиков, указывали эксперты. Всего же у банка 261 тыс. вкладчиков, которые могут рассчитывать на компенсацию. «Мы отмечали резкий всплеск вопросов вкладчиков по выплатам по сравнению с последними страховыми случаями, а также возросшую активность граждан в получении выплат, в ряде регионов очереди в отделения занимали еще до их открытия», — рассказал топ-менеджер одного из банков-агентов об итогах работы 20 июля. По данным АСВ, количество звонков от вкладчиков «Югры» на минувшей неделе было в 5–7 раз выше, чем по «стандартным случаям», а 20 июля поступило рекордное за всю историю количество звонков — более 25 тыс.

Что дальше?

По словам младшего директора по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслава Путиловского, нынешнее выступление Генпрокуратуры с высокой вероятностью​ связано с наличием у банка серьезного административного ресурса. «Скорее всего, это попытка не столько сохранить банк, сколько обезопасить свои активы в недвижимости и нефтянке, которые могли быть профинансированы средствами банка. Выплатив средства вкладчикам, АСВ получает права требования по соответствующим кредитам, выданным банком», — поясняет он.

Юристы отмечают, что теперь Генпрокуратура может отозвать свой протест, может ничего не предпринимать, а может и обратиться в суд. «Прокурор может обжаловать введение временной администрации в судебном порядке, поскольку в силу ст. 52 АПК РФ такое право имеется у прокурора, если ненормативный правовой акт (приказ о назначении временной администрации) затрагивает права и законные интересы организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности», — говорит партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко.

Впрочем, перспективы такого обращения невелики, считают опрошенные РБК эксперты. «Если будет обращение в суд, то, вероятно, ведомство будет ссылаться на неисполнение положений закона «О банках и банковской деятельности» и «О Центральном банке». Но так как ЦБ — специалист в области надзора, ему будет проще отстаивать свою правоту в суде», — считает партнер юридического бюро «А2» Михаил Александров.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Владимир Плешаков добавляет, что ЦБ располагает очень большим массивом информации о банке, которого нет у Генпрокуратуры. Юрист отмечает, что Генпрокуратура может руководствоваться чисто формальными вещами, такими как соответствующая нормам ЦБ отчетность банка. «Вряд ли бы ЦБ стал принимать решение, которое повлекло за собой крупные траты бюджета на выплаты вкладчикам, если бы у него не было на то веских оснований, — считает Владимир Плешаков. — Мотив же акционеров банка, которые, судя по всему, лоббируют свои интересы через Генпрокуратуру, вполне понятен: это попытка избежать ответственности менеджмента и собственников за действия, принятые в банке».

Начало выплат вкладчикам банка «Югра» еще больше снижает возможность оспорить решение регулятора, считают юристы. «Если вдруг суд примет решение о незаконности ввода временной администрации, то и такие выплаты станут незаконными и кто-то должен быть за это наказан, но это очень маловероятно», — говорит партнер «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Вячеслав Ушкалов.

Скорее всего, АСВ уже обречено быть кредитором банка в указанном объеме, добавляет Вячеслав Путиловский.

Проблемы «Югры»

Банк России 10 июля ввел временную администрацию в банк «Югра», основным собственником которого является бизнесмен Алексей Хотин. В комментарии к решению регулятора отмечалось, что сделано это было в связи с неустойчивым финансовым положением банка и наличием угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

После введения временной администрации ЦБ сообщил, что подозревает, что банк осуществлял различные схемы махинаций по вкладам, в том числе привлекал новые средства вкладчиков как акционеров при наличии действующего запрета от регулятора на вклады. Зампред Банка России Василий Поздышев сообщал также, что «Югра» «технически» исполнял предписания Банка России. Для этого банк формировал резервы по одним кредитам, а потом расформировывал по другим. Поздышев также указывал на высокую концентрацию кредитов у собственников.

В результате всех этих нарушений капитал банка был отрицательным (активов недостаточно для исполнения обязательств). Представители ЦБ также отмечали, что деяний руководства банка достаточно, чтобы ЦБ обратился в правоохранительные органы. «Нами были направлены обращения в правоохранительные органы, которые касаются работы банка», — говорил Василий Поздышев.

Авторы: Марина Божко, Юлия Титова, Екатерина Литова, Анна Трунина.
Теги: Банк России , Генпрокуратура , банк «Югра»
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