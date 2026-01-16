Семак заявил, что с новым лимитом на легионеров про ЛЧ «можно забыть»

Главный тренер «Зенита» считает, что с уходом иностранцев уровень РПЛ упадет

Сергей Семак (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Ужесточение лимита на легионеров негативно повлияет на конкурентоспособность российских клубов в еврокубках, заявил Sports.ru главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак.

На данный момент клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь легионеров, при этом игроки из стран Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) не считаются легионерами.

«Сейчас разрешены 13 легионеров [в заявке]. У нас 12 плюс [казахстанец] Алип, у «Краснодара» — 12 плюс [армянин] Сперцян. Только в восьми командах чемпионата 10+ легионеров», — отметил Семак.

Тренер «Зенита» считает, что при лимите в пять легионеров на поле и 10 в заявке из лиги уйдут 10–15 иностранцев. «Причем формат 5+5 подразумевает, что пятеро будут сидеть на скамейке. Но зачем они нужны? Чтобы сидели? Не лучше ли сильным игрокам поднимать уровень чемпионата? А тем, кто на скамейке, в честной конкурентной борьбе сражаться за место в основе?» — добавил Семак.

А если, по словам тренера, расширить РПЛ до 18 клубов, «мы получим плюс 30 россиян без ненужных движений, которые уберут конкуренцию и ослабят чемпионат».

Сейчас российские клубы не могут выступать в еврокубках из-за отстранения со стороны УЕФА. С новым лимитом при возвращении им будет намного тяжелее, считает Семак. «С лимитом 5+5 нам будет очень сложно. Про Лигу чемпионов, думаю, можно забыть. Останется Лига конференций и в лучшем случае Лига Европы», — заключил тренер.

Министр спорта Михаил Дегтярев ранее говорил, что лимит на легионеров планируется с 2028 года ужесточить до десяти в заявке и до пяти на поле вместо нынешних 13 и восьми соответственно. Также он говорил, что новый лимит предполагает снижение на одного легионера каждый год до сезона 2028/29.