Футбол Франция. Лига 1. Сезон 25/26 ПСЖ Лилль 1 1,3 x 6,1 2 9,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 1 3,65 x 3,95 2 1,9 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Бернли 1 1,23 x 6,3 2 12 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ноттингем Форест Арсенал 1 6 x 4,3 2 1,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,28 x 64 2 3,85 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Никита Крылов Модестас Букаускас 1 2,25 x 53 2 1,68 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Наталия Силва Роуз Намаюнас 1 1,23 x 65 2 4,4
Семак заявил, что с новым лимитом на легионеров про ЛЧ «можно забыть»

Семак: «С новым лимитом на легионеров про Лигу чемпионов можно забыть»
Главный тренер «Зенита» считает, что с уходом иностранцев уровень РПЛ упадет
Сергей Семак
Сергей Семак (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Ужесточение лимита на легионеров негативно повлияет на конкурентоспособность российских клубов в еврокубках, заявил Sports.ru главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак.

На данный момент клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь легионеров, при этом игроки из стран Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) не считаются легионерами.

«Сейчас разрешены 13 легионеров [в заявке]. У нас 12 плюс [казахстанец] Алип, у «Краснодара» — 12 плюс [армянин] Сперцян. Только в восьми командах чемпионата 10+ легионеров», — отметил Семак.

Тренер «Зенита» считает, что при лимите в пять легионеров на поле и 10 в заявке из лиги уйдут 10–15 иностранцев. «Причем формат 5+5 подразумевает, что пятеро будут сидеть на скамейке. Но зачем они нужны? Чтобы сидели? Не лучше ли сильным игрокам поднимать уровень чемпионата? А тем, кто на скамейке, в честной конкурентной борьбе сражаться за место в основе?» — добавил Семак.

А если, по словам тренера, расширить РПЛ до 18 клубов, «мы получим плюс 30 россиян без ненужных движений, которые уберут конкуренцию и ослабят чемпионат».

Сейчас российские клубы не могут выступать в еврокубках из-за отстранения со стороны УЕФА. С новым лимитом при возвращении им будет намного тяжелее, считает Семак. «С лимитом 5+5 нам будет очень сложно. Про Лигу чемпионов, думаю, можно забыть. Останется Лига конференций и в лучшем случае Лига Европы», — заключил тренер.

Министр спорта Михаил Дегтярев ранее говорил, что лимит на легионеров планируется с 2028 года ужесточить до десяти в заявке и до пяти на поле вместо нынешних 13 и восьми соответственно. Также он говорил, что новый лимит предполагает снижение на одного легионера каждый год до сезона 2028/29.

Иван Витченко
Футбол Сергей Семак ФК Зенит лимит на легионеров Лига Чемпионов
Сергей Семак
Сергей Семак
спортсмен, футболист, футбольный тренер
27 февраля 1976 года
