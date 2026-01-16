Bloomberg оценил сроки вероятного удара США по Ирану

Вероятность американского удара по Ирану возрастет после военного усиления США в регионе, рассказали Bloomberg аналитики. В ближайшую неделю туда может прибыть авианосец. WSJ пишет, что Трамп тянет время с ударом до усиления войск

Фото: Alex Wong / Getty Images

Вероятность американского удара по Ирану возрастет после усиления авианосной группы США в регионе, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков Eurasia Group.

Эта угроза останется высокой в течение первой половины 2026 года, считают эксперты.

«Иран не в состоянии устранить коренные причины протестов», что может привести к возобновлению демонстраций и дать президенту США Дональду Трампу «новый предлог для угроз и применения военной силы», заявили аналитики.

США будут наблюдать за Ираном, прежде чем принимать дальнейшие решения о военных действиях, заявил ранее Трамп. Американский лидер заверил, что, по его данным, убийства в стране на фоне протестов прекратились, а казни не планируются.

Тем временем Fox News со ссылкой на военные источники сообщил, что по меньшей мере один американский авианосец перебрасывается на Ближний Восток на фоне напряженности в отношениях с Ираном. Переход в регион, как ожидается, займет не менее недели. Кроме того, в ближайшие дни и недели в регион прибудут американские военные силы — по воздуху, суше и морю, чтобы предоставить Трампу возможности, в случае если тот решит нанести удары по Ирану.

При этом NewsNation писало, что Пентагон перебрасывает авианосную ударную группу во главе с USS Abraham Lincoln на Ближний Восток на фоне напряженности между США и Ираном. О подобных планах также информировала The Wall Street Journal. Издание отмечало, что президент США может сознательно тянуть время с нанесением удара по Ирану, пока военные силы перебрасываются на Ближний Восток.

WSJ подчеркивала, что после переброски авианосной группы USS Gerald R. Ford из Средиземного моря к берегам Венесуэлы на Ближнем Востоке и в Европе не осталось ни одной авианосной ударной группы. Эта ситуация отличается от предыдущих периодов обострения отношений с Тегераном, отмечает издание.

В Белом доме указали, что военный сценарий — лишь один из возможных. Пресс-секретарь Кэролайн Левитт заявила, что авиаудары входят в число «многих, многих вариантов», рассматриваемых президентом. Сам Дональд Трамп обещал иранским протестующим, что «помощь уже в пути».