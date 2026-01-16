 Перейти к основному контенту
branding image
Протесты в Иране⁠,
0

Bloomberg оценил сроки вероятного удара США по Ирану

Bloomberg: вероятность удара Трампа по Ирану вырастет по прибытии авианосца США
Сюжет
Протесты в Иране
Вероятность американского удара по Ирану возрастет после военного усиления США в регионе, рассказали Bloomberg аналитики. В ближайшую неделю туда может прибыть авианосец. WSJ пишет, что Трамп тянет время с ударом до усиления войск
Фото: Alex Wong / Getty Images
Фото: Alex Wong / Getty Images

Вероятность американского удара по Ирану возрастет после усиления авианосной группы США в регионе, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков Eurasia Group.

Эта угроза останется высокой в течение первой половины 2026 года, считают эксперты.

«Иран не в состоянии устранить коренные причины протестов», что может привести к возобновлению демонстраций и дать президенту США Дональду Трампу «новый предлог для угроз и применения военной силы», заявили аналитики.

США будут наблюдать за Ираном, прежде чем принимать дальнейшие решения о военных действиях, заявил ранее Трамп. Американский лидер заверил, что, по его данным, убийства в стране на фоне протестов прекратились, а казни не планируются.

Тем временем Fox News со ссылкой на военные источники сообщил, что по меньшей мере один американский авианосец перебрасывается на Ближний Восток на фоне напряженности в отношениях с Ираном. Переход в регион, как ожидается, займет не менее недели. Кроме того, в ближайшие дни и недели в регион прибудут американские военные силы — по воздуху, суше и морю, чтобы предоставить Трампу возможности, в случае если тот решит нанести удары по Ирану.

WSJ описала, как США могут нанести удар по Ирану
Политика
Фото:Kayla Bartkowski / Getty Images

При этом NewsNation писало, что Пентагон перебрасывает авианосную ударную группу во главе с USS Abraham Lincoln на Ближний Восток на фоне напряженности между США и Ираном. О подобных планах также информировала The Wall Street Journal. Издание отмечало, что президент США может сознательно тянуть время с нанесением удара по Ирану, пока военные силы перебрасываются на Ближний Восток.

WSJ подчеркивала, что после переброски авианосной группы USS Gerald R. Ford из Средиземного моря к берегам Венесуэлы на Ближнем Востоке и в Европе не осталось ни одной авианосной ударной группы. Эта ситуация отличается от предыдущих периодов обострения отношений с Тегераном, отмечает издание.

В Белом доме указали, что военный сценарий — лишь один из возможных. Пресс-секретарь Кэролайн Левитт заявила, что авиаудары входят в число «многих, многих вариантов», рассматриваемых президентом. Сам Дональд Трамп обещал иранским протестующим, что «помощь уже в пути».

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Валерия Доброва
Иран США Дональд Трамп Аналитики военные
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
