Блоковая система Рунета

Россия стала лидером по запросам на удаление информации в Google

Российские власти активнее других стран боролись с противоправной информацией в Сети в 2016 году — они направили в Google более 13 тыс. запросов на удаление контента, тогда как все остальные страны в сумме — 9 тыс.

Фото: Brian Snyder / Reuters

​По итогам 2016 года число запросов в Google от российских госорганов, органов правопорядка и полиции на удаление противоправного контента выросло на 478%, до 13,2 тыс., следует из отчета под названием Transparency Report, регулярно выпускаемого компанией Google. Запросы из России составили более половины от всех запросов на удаление контента, полученных Google со всего мира: госорганы всех остальных стран суммарно направили в американскую IT-корпорацию только 9,3 тыс. запросов на ограничение доступа к противоправной информации.

85% российских запросов были направлены с целью обеспечения «национальной безопасности», следует из отчета. Еще 5% запросов касались «критики представителей власти», 2% были связаны с пропагандой суицида и другими нарушениями законодательства. Google удовлетворил 74% российских заявок — упомянутые в них ресурсы были заблокированы или удалены.

В своем отчете Google приводит ряд примеров того контента, который просит блокировать Россия. Госорганы, например, требовали удалить информацию о терактах в Грозном в одном из блогов. Также корпорация ограничила доступ к некоторым материалам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», заблокировала доступ из России к «Поваренной книге анархиста» авторства Уильяма Пауэлла (пособие по изготовлению наркотиков и взрывных устройств из незапрещенных химикатов и предметов; в 2014 году внесена в федеральный список экстремистских материалов).

Основная активность российских чиновников пришлась на вторую половину 2016 года — в этот период Google получил от них более 11 тыс. запросов. Согласно статистике Google, большая часть запросов, а именно 43,4%, в эти полгода касалась видео на YouTube, 43,2% касались веб-поиска. По требованию Министерства внутренних дел РФ Google заблокировал на территории России 160 видеороликов на YouTube, в которых предположительно содержались экстремистские материалы.

По всем фронтам

Россия оказалась среди лидеров и по числу запросов на удаление контента из социальной сети Twitter. В 2016 году отечественные чиновники и правоохранительные органы направили в Twitter 2,1 тыс. запросов на удаление противоправного контента, говорится в аналогичном документе компании. Более активными оказались только власти Турции — они сгенерировали 5,5 тыс. обращений. Всего за прошедший год Twitter получил 11,1 тыс. запросов со всего мира на удаление информации.

В итоге по жалобам из России Twitter удалил или ограничил внутри страны доступ к 65 аккаунтам и скрыл 271 твит, в которых содержались материалы, пропагандирующие суицид, информация, нарушающая закон «О персональных данных», и контент, признанный экстремистским.

Среди примеров необоснованных жалоб из России, которые в итоге не были удовлетворены, Twitter приводит следующие: «Российские правоохранительные органы обратились по поводу твита, содержащего заявления о коррупции. Каких-либо нарушений пользовательского соглашения или закона обнаружено не было. Мы запросили у заявителя дополнительную информацию по этому вопросу. В соответствии с нашей стандартной политикой​ заявитель был уведомлен о запросе, а твит все еще доступен на нашей платформе», — говорится в отчете Twitter. Кроме того, площадка отказалась удалить ряд твитов «со ссылками на новостные материалы о территориальных конфликтах, и твиты, критикующие бывший советский режим».

Данные о запросах госорганов на удаление контента регулярно раскрывают Facebook и Microsoft. По их подсчетам, число запросов от России в 2016 году возросло в несколько раз, хотя она не лидирует по их числу. Так, Facebook за 2016 год удовлетворил 251 российский запрос на блокировку противоправного контента, при этом общее число полученных запросов из России компания не раскрывает. При этом по запросам из Бразилии соцсеть заблокировала 2,7 тыс. различных постов или видео.

В Microsoft из России поступило 211 запросов на удаление разнообразного контента, в то время как в 2015 году — только три. Значительная часть обращений была связана с удалением из выдачи Bing данных по закону о праве на забвение​, который обязывает поисковые системы удалять из результатов поиска ссылки на недостоверную или неактуальную информацию. Так, одним из первых известных людей, воспользовавшихся правом на забвение, оказался бизнесмен Сергей Михайлов по прозвищу Михась, который в середине 1990-х был арестован в Швейцарии по обвинению в участии в солнцевской преступной группировке и отмывании денег.

Внимательность к госорганам

«Безусловно, определенное влияние на активность России оказали новые законы — о праве на забвение, антипиратский закон и другие. Но если мы посмотрим на статистику запросов в Google в разрезе ресурса и типа угрозы — в основном это ролики на YouTube, по всей видимости, с террористический пропагандой. Это в принципе совпадает с корпоративной политикой, которую Google проводит во всем мире», — говорит главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. Он отмечает, что Google стал «внимательнее» относиться к обоснованным запросам на удаление контента. «В случае с Россией в Google долгое время придерживались точки зрения, что запрос может быть удовлетворен, только если есть решение суда. Сейчас корпорация стала внимательнее, так как на нее оказывается серьезное давление как в европейских странах, так и в России со стороны Федеральной антимонопольной службы», — говорит Казарян.

«В последнее время Роскомнадзор стал активнее работать над соблюдением сервисами российского законодательства в сфере интернет-регулирования. Например, именно этим можно объяснить активное добавление иностранных мессенджеров в реестр организаторов информации в начале 2017 года, хотя сам реестр существует уже три года, — напоминает консультант «ПИР-Центра» Олег Демидов. — По той же причине с 2016 года могло возрасти число запросов к иностранным ресурсам на блокировку контента. Интернет-пользователи в России активно используют зарубежные ресурсы, поэтому невозможно выполнять требования российского законодательства в сфере интернет-регулирования путем блокировки контента только в Рунете». При этом глобальные интернет-компании, по его мнению, стали более тщательно относиться к запросам из России. «Они идут на небольшие уступки, чтобы иметь аргументы в переговорах с Роскомнадзором по более важным вопросам, они создают видимость сотрудничества», — говорит Демидов.