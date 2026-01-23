Соперник Умара Нурмагомедова провалил взвешивание перед турниром UFC

Дейвисон Фигередо на 1,1 кг превысил лимит легчайшего веса. Бой все равно состоится, но бразилец отдаст 25% своего гонорара в пользу соперника

Дейвисон Фигередо (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

Бразильский боец Дейвисон Фигередо не уложился в лимит легчайшего веса перед поединком с россиянином Умаром Нурмагомедовым на предстоящем турнире UFC 324, который пройдет в Парадайсе (штат Невада).

Вес Фигередо составил 62,8 кг, что на 1,1 кг выше максимально допустимого.

Тем не менее бой состоится, но Фигередо отдаст 25% своего гонорара в пользу соперника, отмечает UFC. Размер гонорара бразильца не уточняется.

UFC 324 пройдет в ночь на 25 января по московскому времени.

В активе 30-летнего Нурмагомедова, троюродного брата экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, 19 побед и одно поражение в ММА. У 38-летнего Фигередо 25 побед, два поражения и одна ничья.

В рейтинге лучших бойцов UFC в легчайшем весе Нурмагомедов занимает второе место, Фигередо — шестое. Чемпионом является россиянин Петр Ян.