Песков рассказал о важности внедрения «формулы Анкориджа»

Песков подтвердил продвижение усилий по урегулированию конфликта на Украине и акцентировал необходимость внедрения «формулы Анкориджа». В Кремле так отреагировали на заявления Трампа о скором завершении кризиса

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Работа по урегулированию украинского конфликта продвигается, важно внедрять «формулу Анкориджа», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Работа ведется. Работа продвигается. Сейчас очень важно имплементировать формулу, которая была в Анкоридже согласована», — сказал он.

Так он ответил прокомменитровал слова американского лидера Дональда Трампа, который заявил накануне, что рассчитывает на урегулирование конфликта на Украине в «довольно скором» времени. «Мы урегулировали восемь конфликтов, и я верю, что довольно скоро будет еще один», — говорил республиканец.

Так называемая «формула Анкориджа» — неофициальное название подхода к урегулированию конфликта на Украине, который обсуждался в ходе контактов России и США на переговорах в Анкоридже (штат Аляска) в августе 2025 года. Речь идет не о готовом документе, а о рамочном принципе. При этом конкретные параметры формулы официально не раскрывались.

23 января Reuters со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, сообщил, что Трамп и его российский коллега Владимир Путин согласовали во время переговоров на Аляске «формулу Анкориджа», подразумевающую российский контроль над всей территорией Донбасса и заморозку нынешней линии фронта.

Песков перед этим отказался раскрыть содержание «формулы Анкориджа» и отметил, что Кремль не считает это целесообразным.

23 и 24 января делегации России, Украины и США обсуждают урегулирование российско-украинского конфликта в Абу-Даби (ОАЭ). Это первая встреча конфликтующих сторон с начала обсуждения мирного плана по Украине прошлой осенью.

Россия выступает за завершение военного конфликта с Украиной путем устранения его «первопричин» и неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию конфликта. Условием мира Путин называл вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. По словам российского лидера, Донбасс является исторической территорией России и Москва вернет его военным или любым другим путем.