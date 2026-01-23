Ключевыми сигналами переговоров в ОАЭ стали их закрытость и новые участники

Эксперты назвали ключевые сигналы на новых переговорах о мире на Украине

Закрытость переговорного процесса между Россией, Украиной и США в ОАЭ и участие в них комиссара Федеральной службы по закупкам США Грюнбаума стали ключевыми сигналами первого дня переговоров

Video

Закрытость переговорного процесса между Россией, Украиной и США в ОАЭ — хороший сигнал, заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире телеканала РБК.

По его мнению, участие руководства Генштабов сторон — «тяжелая артиллерия», которая несколько «охолаживает» политиков, считающих, что Россия «вот-вот сдастся», относительно ситуации на поле боя. Политолог обратил внимание, что на нынешних переговорах «никаких утечек не происходит».

«Стороны ограничиваются довольно обтекаемыми выражениями, что лишний раз говорит о следующем: внешнего воздействия на переговорный процесс нет. И это на самом деле хороший признак, потому что как раз именно так Россия и США ведут свои переговоры о серьезных вещах», — пояснил он.

В американскую делегацию вошел в том числе комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.

Эксперт международного клуба «Валдай» Андрей Кортунов не исключает, что это может быть связано с готовностью России войти в Совет мира американского президента Дональда Трампа в секторе Газа, а также с началом обсуждения постконфликтного восстановления тех территорий, которые были затронуты боевыми действиями как с украинской, так и с российской стороны.

«Здесь много есть аспектов, которые оправдывают расширение такого состава. И не будем забывать о том, что Трамп все-таки — прежде всего, бизнесмен. И я думаю, что для него важно понять, какие дивиденды США могут получить в итоге урегулировать», — отметил эксперт.

Мухин с ним согласился, отметив, что для Трампа экономический аспект — самый важный. «Именно поэтому он был выделен отдельно, чтобы военный и политический [аспекты] не мешали этому процессу. Трамп про экономику, прежде всего», — уверен политолог.

В Абу-Даби начались переговоры России, США и Украины, которые продлятся два дня — 23 и 24 января. Российскую делегацию возглавляет начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков. От Украины присутствуют секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Рустем Умеров, глава офиса украинского президента Кирилл Буданов, первый замглавы офиса Сергей Кислица, руководитель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов. США, помимо Грюнбаума, представляют спецпосланник президента Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и командующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

По данным ТАСС, среди тем обсуждения на трехсторонних переговорах — буферная зона и механизмы контроля.

Переговорам в Абу-Даби предшествовала встреча президента России Владимира Путина с американской делегацией, которая состоялась накануне в Москве.