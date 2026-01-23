Россиянам потребуется специальная виза или ВНЖ для работы в Грузии

С 1 марта россиянам в Грузии придется получать визу D1 или ВНЖ для трудовой деятельности. За их отсутствие грозит штраф в размере 2 тыс. лари. По возвращении на родину россияне должны уведомить МВД о наличии иностранного ВНЖ

Фото: Fotokon / Shutterstock

В Грузии с 1 марта вступают в силу изменения в законодательство о трудовой миграции, которые ужесточают правила трудоустройства иностранцев, в том числе граждан России, сообщает Interpressnews.

Согласно поправкам к закону «О трудовой миграции», для любой оплачиваемой деятельности в стране иностранцам потребуется специальное разрешение на работу, а также оформление трудовой визы категории D1 или вида на жительство (ВНЖ). Без этих документов легальное трудоустройство будет невозможно.

Процедура будет проходить в несколько этапов: сначала иностранцы должны будут зарегистрироваться в качестве трудовых мигрантов, получить разрешение на работу, а уже на его основании получить визу или ВНЖ. Эти требования будут распространяться как на наемных работников, так и на индивидуальных предпринимателей.

Выдачей разрешения на работу будет заниматься Министерство по делам беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии. За их отсутствие будет предусмотрен штраф для работодателя и самого работника в размере 2 тыс. лари ($744) и иные санкции, вплоть до отказа во въезде и аннулирования статуса пребывания.

Нововведение затронет россиян, которые в последние годы активно работали в Грузии без виз, в том числе гидов и других сотрудников туристической сферы, фрилансеров и самозанятых. До сих пор граждане России могли находиться в стране до года без визы и фактически работать без отдельного разрешения, достаточно было зарегистрироваться в специальной базе.

Грузинские власти объясняют изменения в законе необходимостью навести порядок на рынке труда и усилить контроль за занятостью иностранцев. Парламент утвердил законопроект в ускоренном режиме летом прошлого года.

Российский МИД в 2023 году уточнил процедуру уведомления россиянами властей о наличии у них зарубежного ВНЖ. Гражданин должен оповестить об этом власти России в течение 60 дней через органы МВД при въезде в Россию. Для проживающих за границей можно уведомить власти через российское консульство или посольство. Если россиянин, находясь за пределами России, этого не сделал, никакой ответственности за это не возникает. Санкции возможны только в случае, если он вернется в Россию и не уведомит МВД в установленный срок.

В 2023-м президент России Владимир Путин отменил визы для граждан Грузии. А спустя год расширил основания для безвизового въезда. Граждане республики могут въезжать на территорию России без виз на срок свыше 90 дней. Раньше это было запрещено тем, кто приезжал в целях трудовой деятельности или обучения.

Безвизовый режим между Россией и Грузией отменили после конфликта 2008 года в Южной Осетии. В 2012-м Грузия односторонне ввела безвизовый режим для россиян, до сих пор граждане России могут находиться на ее территории 365 дней подряд, срок обнуляется после пересечения границы.

Россияне стали лидерами по количеству въездов в Грузию после февраля 2022 года. К осени этого года в Грузии находились более 111 тыс. россиян. Но постепенно поток снизился — релоканты либо возвращались домой, либо ехали дальше. Приток россиян обеспечил стране резкий рост ВВП.