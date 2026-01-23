Власти США задумались о морской нефтеблокаде Кубы

Трамп пока не принял окончательного решения по полному прекращению поставок нефти на Кубу. Bloomberg предупреждал, что остров уже находится «на пороге катастрофы» из-за кризиса в экономике

Фото: Norlys Perez / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность полной блокады импорта нефти на Кубу, пишет Politico со ссылкой на три источника, знакомые с планами.

Этого шага добивались некоторые «ястребы» внутри команды президента, они нашли поддержку госсекретаря Марко Рубио. Окончательное решение пока не принято, план планируется представить Трампу среди прочих мер давления.

Трамп ранее заявил, что Куба «оказалась в большой беде» и что режим на острове скоро «падет». Он сделал заявление это после операции американских войск в Каракасе и захвата президента республики Николаса Мадуро. В день проведения операции «Абсолютная решимость» Трамп пригрозил Гаване и отметил, что США готовы помочь Кубе, оказавшейся в «плачевном состоянии».

По его словам, Куба долгое время получала нефть и деньги из Венесуэлы в обмен на предоставление «услуг безопасности» венесуэльским властям, но теперь эти поставки прекращены. Трамп утверждал, что кубинское правительство вымогало средства у Каракаса и что США это остановили, а также напомнил о возможности заключения сделки, «пока не поздно». Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес отверг обвинения США.

По сведениям The Wall Street Journal, администрация Трампа после оценки экономики Кубы как «находящейся на грани коллапса», начала искать людей в правительстве острова, которые помогли бы сменить местную власть к концу 2026 года.

Куба столкнется с гуманитарным кризисом и крахом правительства, если Трамп ужесточит топливную ситуацию, уверены дипломаты, опрошенные bloomberg. Собеседники агентства описали ситуацию на острове как развивающийся энергетический кризис, который может парализовать работу портов и привести к острой нехватке продовольствия. По оценкам дипломатов, «страна находится на пороге катастрофы»