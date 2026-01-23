 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Власти США задумались о морской нефтеблокаде Кубы

Politico: в Белом доме изучают введение полной блокады импорта нефти на Кубу
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Сюжет
Захват Мадуро
Трамп пока не принял окончательного решения по полному прекращению поставок нефти на Кубу. Bloomberg предупреждал, что остров уже находится «на пороге катастрофы» из-за кризиса в экономике
Фото: Norlys Perez / Reuters
Фото: Norlys Perez / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность полной блокады импорта нефти на Кубу, пишет Politico со ссылкой на три источника, знакомые с планами.

Этого шага добивались некоторые «ястребы» внутри команды президента, они нашли поддержку госсекретаря Марко Рубио. Окончательное решение пока не принято, план планируется представить Трампу среди прочих мер давления.

Трамп заявил, что Куба «висит на волоске»
Политика

Трамп ранее заявил, что Куба «оказалась в большой беде» и что режим на острове скоро «падет». Он сделал заявление это после операции американских войск в Каракасе и захвата президента республики Николаса Мадуро. В день проведения операции «Абсолютная решимость» Трамп пригрозил Гаване и отметил, что США готовы помочь Кубе, оказавшейся в «плачевном состоянии».

По его словам, Куба долгое время получала нефть и деньги из Венесуэлы в обмен на предоставление «услуг безопасности» венесуэльским властям, но теперь эти поставки прекращены. Трамп утверждал, что кубинское правительство вымогало средства у Каракаса и что США это остановили, а также напомнил о возможности заключения сделки, «пока не поздно». Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес отверг обвинения США.

По сведениям The Wall Street Journal, администрация Трампа после оценки экономики Кубы как «находящейся на грани коллапса», начала искать людей в правительстве острова, которые помогли бы сменить местную власть к концу 2026 года.

Куба столкнется с гуманитарным кризисом и крахом правительства, если Трамп ужесточит топливную ситуацию, уверены дипломаты, опрошенные bloomberg. Собеседники агентства описали ситуацию на острове как развивающийся энергетический кризис, который может парализовать работу портов и привести к острой нехватке продовольствия. По оценкам дипломатов, «страна находится на пороге катастрофы»

Читайте РБК в Telegram.

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Куба США Дональд Трамп нефть импорт Блокада
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
WSJ узнала, что США хотят сменить власть на Кубе и ищут для этого людей
Политика
Дипломаты предупредили о риске кризиса на Кубе из-за давления Трампа
Политика
Президент Кубы заявил о готовности страны защищать свою свободу
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 17:13
В РПЦ предложили сократить срок аборта до девятой недели беременности Общество, 23:22
Эксперты назвали ключевые сигналы на новых переговорах о мире на Украине Политика, 23:11
Президент ОАЭ встретился с делегациями России, США и Украины Политика, 23:02
Как в последнее время шли переговоры. Разбор телеканала РБК Политика, 22:51
Президент ОАЭ пообщался с участниками мирных переговоров. Видео Политика, 22:40
Власти США задумались о морской нефтеблокаде Кубы Политика, 22:23
Стороны подвели итоги первого дня переговоров в Абу-Даби Политика, 22:13
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:07
Участника Игр из списка самых разыскиваемых ФБР преступников арестовали Спорт, 22:05
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Соперник Умара Нурмагомедова провалил взвешивание перед турниром UFC Спорт, 21:43
Киев раскрыл, как обсуждают мир делегации России, Украины и США в ОАЭ Политика, 21:42
В ЦБ объяснили необходимость в осторожном снижении ключевой ставки Экономика, 21:40
ПСБ в 2026 году определит векторы развития стадиона «Шинник» Пресс-релиз, 21:32