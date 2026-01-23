Как в последнее время шли переговоры. Разбор телеканала РБК

 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
0

Разбор телеканала РБК о переговорах России, США и Украины в последние месяцы
Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Сюжет
Военная операция на Украине

Video

С ноября 2025 года в переговорах по Украине между различными представителями России, США и Украины началось заметное оживление. Россия и США контактировали по меньше мере шесть раз, Украина и США — семь раз, ЕС, США и Украина — шесть раз. Как проходили эти контакты — в разборе телеканала РБК.

Как прошла трехсторонняя встреча по Украине в ОАЭ. Главное
Политика
Стивен Уиткофф

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Екатерина Столярова, Милана Николаева
Переговоры Россия США Украина ОАЭ
Прямой эфир
