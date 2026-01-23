Как в последнее время шли переговоры. Разбор телеканала РБК

Разбор телеканала РБК о переговорах России, США и Украины в последние месяцы

С ноября 2025 года в переговорах по Украине между различными представителями России, США и Украины началось заметное оживление. Россия и США контактировали по меньше мере шесть раз, Украина и США — семь раз, ЕС, США и Украина — шесть раз. Как проходили эти контакты — в разборе телеканала РБК.