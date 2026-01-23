Россия и Украина впервые обсудят план Трампа на встрече в Абу-Даби
Встреча в Абу-Даби станет первой, на которой представители России и Украины обсудят мирный план администрации президента США Дональда Трампа, сообщает Khaleej Times.
Издание также пишет, что при этом точные форматы предстоящих встреч российских и украинских переговорщиков пока не определены. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский после разговора с главой украинской делегации Рустемом Умеровым.
Переговоры в ОАЭ стартовали вечером 23 января и продлятся два дня. В них также принимает участие делегация США.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Россия и Украина приблизились к возможному соглашению по мирному урегулированию конфликта. По его словам, стороны находятся на этапе, когда могут «объединиться и заключить сделку». Позднее глава Белого дома отметил, что в отсутствие заключенных договоренностей Украина рискует потерять куда бо́льшие территории, чем лишилась к этому дню.
В преддверии переговоров в ОАЭ Зеленский объявил, что в Абу-Даби планируется обсуждение в том числе «вопроса Донбасса», который он ранее называл единственным нерешенным. Источники Axios также уточняли, что территориальная тема станет ключевой.
Президент России Владимир Путин ранее называл Донбасс исторической территорией России и заявлял о намерении вернуть его военным или любым другим путем.
Читайте РБК в Telegram.
Следите в MAX за переговорами России, США и Украины
Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США
В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат
NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии
Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»
Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности
Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»