Россия и Украина впервые обсудят план Трампа на встрече в Абу-Даби

Фото: Abdelhadi Ramahi / Reuters

Встреча в Абу-Даби станет первой, на которой представители России и Украины обсудят мирный план администрации президента США Дональда Трампа, сообщает Khaleej Times.

Издание также пишет, что при этом точные форматы предстоящих встреч российских и украинских переговорщиков пока не определены. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский после разговора с главой украинской делегации Рустемом Умеровым.

Переговоры в ОАЭ стартовали вечером 23 января и продлятся два дня. В них также принимает участие делегация США.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Россия и Украина приблизились к возможному соглашению по мирному урегулированию конфликта. По его словам, стороны находятся на этапе, когда могут « объединиться и заключить сделку ». Позднее глава Белого дома отметил, что в отсутствие заключенных договоренностей Украина рискует потерять куда бо́льшие территории, чем лишилась к этому дню.

В преддверии переговоров в ОАЭ Зеленский объявил, что в Абу-Даби планируется обсуждение в том числе «вопроса Донбасса», который он ранее называл единственным нерешенным. Источники Axios также уточняли, что территориальная тема станет ключевой.

Президент России Владимир Путин ранее называл Донбасс исторической территорией России и заявлял о намерении вернуть его военным или любым другим путем.