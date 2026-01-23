 Перейти к основному контенту
Участника Игр из списка самых разыскиваемых ФБР преступников арестовали

В Мексике арестовали участника ОИ из списка самых разыскиваемых ФБР преступников
Бывший канадский сноубордист Райан Уэддинг, который разыскивался за наркоторговлю и убийства, был арестован в Мексике
Райан Уэддинг
Райан Уэддинг (Фото: Adam Pretty / Getty Images)

Бывший канадский сноубордист и участник Олимпийских игр Райан Уэддинг, который входил в список десяти самых разыскиваемых беглых преступников, составленный Федеральным бюро расследований (ФБР), арестован в Мексике. Об этом в соцсети Х сообщил глава ФБР Кэш Патель.

По словам Пателя, сейчас 44-летнего Уэддинга перевозят из Мексики в США для предъявления обвинений.

«Уэддинг скрывался в Мексике более десяти лет и разыскивался по обвинениям в торговле кокаином и убийствах с 2024 года. Он как член наркокартеля Синалоа, предположительно, руководил и участвовал в транснациональной операции по торговле наркотиками, в рамках которой регулярно переправлялись сотни килограммов кокаина из Колумбии через Мексику и Южную Калифорнию в США и Канаду», — написал Патель.

В списке ФБР десяти самых разыскиваемых беглых преступников, куда Уэддинг попал в марте 2025 года, бывший спортсмен был шестым. За помощь в его поимке было объявлено вознаграждение в размере $15 млн. Уэддинг оказался в этом списке за организацию крупной группировки наркоторговцев, на которую также возлагают ответственность за несколько убийств.

Уэддинг выступал на Играх-2002 в Солт-Лейк-Сити в параллельном гигантском слаломе, где занял 24-е место.

Уэддинг в 2006 году был под следствием в Канаде за выращивание марихуаны, хотя обвинение ему не было предъявлено. В 2010 году он получил четыре года тюрьмы по обвинению в торговле наркотиками. После освобождения он вернулся к торговле наркотиками и с 2015 года разыскивается Королевской канадской конной полицией, сообщал CBC.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

