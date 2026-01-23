AP: делегации на переговорах в ОАЭ делятся на группы и потом встречаются снова

Киев раскрыл, как обсуждают мир делегации России, Украины и США в ОАЭ

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

Делегации России, Украины и США обсуждают урегулирование российско-украинского конфликта в «самых разных форматах», сообщил Associated Press представитель президента Украины Владимира Зеленского.

«Иногда участники отходят в сторону для отдельных дискуссий, иногда все встречаются вместе, иногда несколько групп расходятся по темам», — рассказал чиновник, имя которого не называется.

Среди тем — буферная зона и способы мониторинга, выяснил ТАСС. По данным госагентства, на переговоры не планируется приглашать журналистов, место встречи также решено не раскрывать.

Переговоры продолжаются в Абу-Даби (ОАЭ).

Материал дополняется.