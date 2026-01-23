Президент ОАЭ встретился с делегациями России, США и Украины

Мохаммед бин Заид Аль Нахайян (Фото: Hamad Al Kaabi / Reuters)

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян и члены делегаций России, США и Украины встретились перед началом трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

Эмиратский лидер пожелал делегациям успеха в переговорах.

Трехсторонняя встреча делегаций России, США и Украины для обсуждения мирного решения конфликта была продуктивной , переговоры продолжатся в субботу, 24 января, сообщили в Белом доме.

Переговоры в столице ОАЭ продолжатся 23-24 января. Киев ранее называл главной темой встречи вопрос территорий.

Российскую делегацию возглавляет начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков. Украинскую сторону представляют секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Рустем Умеров, глава офиса украинского президента Кирилл Буданов, первый замглавы офиса Сергей Кислица, руководитель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.

От США в переговорах участвуют спецпосланник президента Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум и командующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Алексус Гринкевич.