Президент ОАЭ встретился с делегациями России, США и Украины
Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян и члены делегаций России, США и Украины встретились перед началом трехсторонних переговоров в Абу-Даби.
Эмиратский лидер пожелал делегациям успеха в переговорах.
была продуктивной, переговоры продолжатся в субботу, 24 января, сообщили в Белом доме.
Переговоры в столице ОАЭ продолжатся 23-24 января. Киев ранее называл главной темой встречи вопрос территорий.
Российскую делегацию возглавляет начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков. Украинскую сторону представляют секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Рустем Умеров, глава офиса украинского президента Кирилл Буданов, первый замглавы офиса Сергей Кислица, руководитель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.
От США в переговорах участвуют спецпосланник президента Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум и командующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Алексус Гринкевич.
Следите в MAX за переговорами России, США и Украины
Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США
В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат
NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии
Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»
Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности
Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»