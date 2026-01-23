 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
Президент ОАЭ встретился с делегациями России, США и Украины

Сюжет
Мирный план по Украине
Мохаммед бин Заид Аль Нахайян
Мохаммед бин Заид Аль Нахайян (Фото: Hamad Al Kaabi / Reuters)

Президент ОАЭ встретился с делегациями России, США и Украины
Video

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян и члены делегаций России, США и Украины встретились перед началом трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

Эмиратский лидер пожелал делегациям успеха в переговорах.

Как прошла трехсторонняя встреча по Украине в ОАЭ. Главное
Политика
Стивен Уиткофф
Трехсторонняя встреча делегаций России, США и Украины для обсуждения мирного решения конфликта была продуктивной, переговоры продолжатся в субботу, 24 января, сообщили в Белом доме.

Переговоры в столице ОАЭ продолжатся 23-24 января. Киев ранее называл главной темой встречи вопрос территорий.

Российскую делегацию возглавляет начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков. Украинскую сторону представляют секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Рустем Умеров, глава офиса украинского президента Кирилл Буданов, первый замглавы офиса Сергей Кислица, руководитель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.

От США в переговорах участвуют спецпосланник президента Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум и командующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
