 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Трамп предупредил Канаду, что ее «съест Китай»

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Сюжет
Претензии США на Гренландию

Канада выступает против строительства «Золотого Купола» над Гренландией, который защищал бы и Канаду, эта позиция грозит стране негативными последствиями, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Вместо этого они проголосовали за ведение бизнеса с Китаем, который «съест их» в течение первого года!» — написал республиканец.

На этой неделе на полях Всемирного экономического форума в Давосе американский лидер исключил силовой захват острова и согласовал сделку о его судьбе с генсеком НАТО Марком Рютте.

Рамочное соглашение, в частности, предполагает, что в Гренландии будет развернута часть будущей американской системы противоракетной обороны «Золотой купол». Первое испытание намечено на 2028 год.

«Мы получаем все, что хотели: полный [контроль над вопросами] безопасности, неограниченный доступ ко всему, столько баз, сколько нужно, все оборудование, какое пожелаем», — сказал Трамп, однако он не исключил приобретения острова в дальнейшем.

Bloomberg назвал сильно заниженной оценку Трампа на «Золотой купол» США
Политика
Дональд Трамп и Пит Хегсет

Материал дополняется.

Читайте РБК в Telegram.

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Канада США Золотой купол Гренландия Китай
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
На Украине решили создать «антидроновый купол»
Политика
Bloomberg назвал сильно заниженной оценку Трампа на «Золотой купол» США
Политика
Bloomberg узнал о создании Пентагоном плана системы ПРО «Золотой купол»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
Умерла актриса из «Моей прекрасной няни» Елена Торшина Общество, 00:48
Две европейских авиакомпании приостановили рейсы на Ближний Восток Бизнес, 00:38
Зеленский заявил о договоренности с Трампом по поставкам ракет к Patriot Политика, 00:05
Трамп предупредил Канаду, что ее «съест Китай» Политика, 23 янв, 23:45
Песков рассказал о важности внедрения «формулы Анкориджа» Политика, 23 янв, 23:40
Трамп представил три варианта триумфальной арки в Вашингтоне Общество, 23 янв, 23:29
В РПЦ предложили сократить срок аборта до девятой недели беременности Общество, 23 янв, 23:22
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Эксперты назвали ключевые сигналы на новых переговорах о мире на Украине Политика, 23 янв, 23:11
Президент ОАЭ встретился с делегациями России, США и Украины Политика, 23 янв, 23:02
Как в последнее время шли переговоры. Разбор телеканала РБК Политика, 23 янв, 22:51
Президент ОАЭ пообщался с участниками мирных переговоров. Видео Политика, 23 янв, 22:40
Власти США задумались о морской нефтеблокаде Кубы Политика, 23 янв, 22:23
Стороны подвели итоги первого дня переговоров в Абу-Даби Политика, 23 янв, 22:13
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 23 янв, 22:07