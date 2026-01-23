Трамп предупредил Канаду, что ее «съест Китай»

Канада выступает против строительства «Золотого Купола» над Гренландией, который защищал бы и Канаду, эта позиция грозит стране негативными последствиями, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Вместо этого они проголосовали за ведение бизнеса с Китаем, который «съест их» в течение первого года!» — написал республиканец.

На этой неделе на полях Всемирного экономического форума в Давосе американский лидер исключил силовой захват острова и согласовал сделку о его судьбе с генсеком НАТО Марком Рютте.

Рамочное соглашение, в частности, предполагает, что в Гренландии будет развернута часть будущей американской системы противоракетной обороны «Золотой купол». Первое испытание намечено на 2028 год.

«Мы получаем все, что хотели: полный [контроль над вопросами] безопасности, неограниченный доступ ко всему, столько баз, сколько нужно, все оборудование, какое пожелаем», — сказал Трамп, однако он не исключил приобретения острова в дальнейшем.

Материал дополняется.