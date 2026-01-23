В РПЦ предложили сократить срок аборта до девятой недели беременности

Фото: Aleksandra Baranoff / Shutterstock

Последовательное сокращение допустимого срока для аборта с 12-й до девятой недели беременности и перевод этой сферы под государственный контроль могут способствовать росту рождаемости в России, заявил ТАСС председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

«Последовательное законодательное сокращение срока, на котором разрешен аборт, — на первом этапе с 12 до 9 недель — способно положительно сказаться на ситуации с рождаемостью», — сказал он.

По оценке Лукьянов, принятие этих мер на федеральном уровне может уже в первый год сократить число абортов примерно на 30%, что, по его словам, «сразу даст 300 тыс. новых жизней».

Священник также выступил за проведение абортов только в государственных клиниках, выразив мнение, что в частных медучреждениях, не всегда соблюдается законодательство. Кроме того, Лукьянов предложил отказаться от проведения абортов по ОМС без «медицинских или социальных показаний».

Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал Минздраву проработать вопрос о сокращении срока проведения абортов с 12 до девяти недель еще в 2024 году. В комитете эти меры объяснили необходимостью реализации национальной цели по сохранению населения, здоровья и благополучия граждан, в том числе повышением рождаемости.

В том же году гендиректор Международного центра репродуктивной медицины Владислав Корсак заявил в разговоре с РБК, что сокращение допустимого срока аборта с 12 до девяти недель может привести к росту криминальных абортов.

Корсак тогда добавил, что отказ от проведения абортов в медицинских учреждениях может повлечь тяжелые последствия, включая утрату репродуктивного здоровья, сепсис и смерть. Эксперт отметил, что срок в 12 недель был установлен с учетом медицинских рисков и технических возможностей проведения операции, подчеркнув, что аборт несет вред на любом сроке.

