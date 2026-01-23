 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Президент ОАЭ пообщался с участниками мирных переговоров. Видео

Шейх ОАЭ пообщался с участниками мирных переговоров из России, США и Украины

Президент ОАЭ пообщался с участниками мирных переговоров. Видео
Video

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян встретился с главами делегаций, участвующих в трехсторонних переговорах между Россией, Украиной и США.

Переговоры проходят 23–24 января в столице аравийского государства Абу-Даби. Они начались около четырех часов назад и стали первой прямой трехсторонней встречей с начала военных действий. Украинский лидер Владимир Зеленский называл главной темой территориальный вопрос.

На переговорах российскую делегацию возглавляет начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков, украинскую представляют глава офиса украинского президента Кирилл Буданов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Рустем Умеров, первый замглавы офиса Сергей Кислица, руководитель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.

От США в переговорах участвуют спецпосланник президента Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум и командующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

Читайте РБК в Telegram.

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
ОАЭ США Украина переговоры
Материалы по теме
Стороны подвели итоги первого дня переговоров в Абу-Даби
Политика
Эксперты оценили перспективы переговоров в ОАЭ. Спецэфир телеканала РБК
Политика
От Москвы до Майами: как идут переговоры о мирном плане по Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 17:13
В РПЦ предложили сократить срок аборта до девятой недели беременности Общество, 23:22
Эксперты назвали ключевые сигналы на новых переговорах о мире на Украине Политика, 23:11
Президент ОАЭ встретился с делегациями России, США и Украины Политика, 23:02
Как в последнее время шли переговоры. Разбор телеканала РБК Политика, 22:51
Президент ОАЭ пообщался с участниками мирных переговоров. Видео Политика, 22:40
Власти США задумались о морской нефтеблокаде Кубы Политика, 22:23
Стороны подвели итоги первого дня переговоров в Абу-Даби Политика, 22:13
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:07
Участника Игр из списка самых разыскиваемых ФБР преступников арестовали Спорт, 22:05
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Соперник Умара Нурмагомедова провалил взвешивание перед турниром UFC Спорт, 21:43
Киев раскрыл, как обсуждают мир делегации России, Украины и США в ОАЭ Политика, 21:42
В ЦБ объяснили необходимость в осторожном снижении ключевой ставки Экономика, 21:40
ПСБ в 2026 году определит векторы развития стадиона «Шинник» Пресс-релиз, 21:32