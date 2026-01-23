Президент ОАЭ пообщался с участниками мирных переговоров. Видео

Шейх ОАЭ пообщался с участниками мирных переговоров из России, США и Украины

Video

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян встретился с главами делегаций, участвующих в трехсторонних переговорах между Россией, Украиной и США.

Переговоры проходят 23–24 января в столице аравийского государства Абу-Даби. Они начались около четырех часов назад и стали первой прямой трехсторонней встречей с начала военных действий. Украинский лидер Владимир Зеленский называл главной темой территориальный вопрос.

На переговорах российскую делегацию возглавляет начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков, украинскую представляют глава офиса украинского президента Кирилл Буданов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Рустем Умеров, первый замглавы офиса Сергей Кислица, руководитель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.

От США в переговорах участвуют спецпосланник президента Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум и командующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Алексус Гринкевич.