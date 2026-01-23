Стороны подвели итоги первого дня переговоров в Абу-Даби

Reuters: завершился первый день переговоров по Украине в Абу-Даби

Фото: Hamad Al Kaabi / Reuters

Трехсторонняя встреча делегаций России, США и Украины для обсуждения мирного решения конфликта была продуктивной, переговоры продолжатся в субботу, 24 января, сообщают NBC и «Суспільне» со ссылкой на представителя Белого дома.

CNN и Reuters подтверждают завершение первого дня переговоров.

Стороны договорились продолжить общение в субботу, «никто дверью не хлопает», рассказал источник ТАСС. По данным госагентства, делегации доложат в свои столицы промежуточные результаты.

Первые раунды встречи, посвященной вопросам безопасности, прошли в максимально закрытом режиме, сообщал источник ТАСС. Журналистов было решено не звать, как и раскрывать локацию переговоров.

О старте переговоров МИД ОАЭ сообщил около 18:30 мск. В команде украинского президента Владимира Зеленского рассказали, что делегации делились на группы и общались в разных форматах. «Иногда участники отходят в сторону для отдельных дискуссий, иногда все встречаются вместе, иногда несколько групп расходятся по темам», — рассказали там.

Главной темой сам Зеленский назвал территориальный вопрос. По сведениям ТАСС, среди тем обсуждения — буферная зона и механизмы контроля.

Буферная зона — район, созданный для отделения одной территории от другой. Преимущественно они используются в международных отношениях для снижения напряженности между сторонами конфликта и минимизации риска прямых столкновений.

Материал дополняется.