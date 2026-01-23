Трамп представил три варианта триумфальной арки в Вашингтоне

Фото: Donald Trump / Truth Social

Президент США Дональд Трамп представил три концепции будущей триумфальной арки, которую планируют возвести в Вашингтоне. Варианты дизайна монумента американский лидер опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social.

Первый вариант представляет собой строгую однопролетную арку с массивными колоннами, выполненную в сдержанном стиле без лишних декоративных элементов. Второй проект повторяет по форме первый вариант, однако дополнен статуями американских президентов. На третьем фото арка украшена золотом, а по бокам находятся фигуры, напоминающие древнегреческих богинь.

Впервые Трамп представил проект триумфальной арки в Вашингтоне в середине октября. На планах монумент будет находиться в центре кольцевой развязки Memorial Circle. Проект приурочен к 250-летию независимости США в 2026 году.

По словам республиканца, триумфальная арка в Вашингтоне будет похожа на аналогичную арку в Париже, но «затмит ее». «Это что-то особенное. Она будет похожа на парижскую, но, честно говоря, она ее затмит», — сказал американский лидер.