Вклады в 2026 году: ставки и прогнозы
В ЦБ объяснили необходимость в осторожном снижении ключевой ставки

Вклады в 2026 году: ставки и прогнозы
Регулятор опасается слишком быстрого снижения ставки из-за риска дисбаланса между спросом и производством. По словам зампреда Банка России Заботкина, экономике важно избежать падения в «отрицательный разрыв выпуска»
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Банк России будет осторожно подходить к снижению ключевой ставки, чтобы не создавать дисбаланс в экономике, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин, отвечая на вопросы граждан в телеграм-канале регулятора. Важно, пояснил финансист, чтобы производственные возможности экономики росли быстрее спроса, а не наоборот.

«Падать в отрицательный разрыв выпуска экономике не нужно. Важно, чтобы был исчерпан положительный разрыв, то есть чтобы производственные возможности, рост потенциального ВВП перегнал текущий уровень спроса. Для этого спрос не должен падать, но должен расти сдержанным темпом», — пояснил Заботкин.

Для этого, подчеркнул он, спрос не должен сокращаться, но его рост должен быть умеренным, что как раз требует осторожности при смягчении денежно-кредитной политики. Заботкин также отметил, что инфляционные ожидания населения напрямую влияют на эффективность ключевой ставки. От них зависит, считают ли люди ставку достаточно высокой, чтобы делать сбережения, а не тратить их сразу, пояснил он. Это определяет реальную жесткость денежно-кредитной политики даже при одном и том же уровне ставки, отметил Заботкин.

При устойчиво более низкой инфляции, чем в 2023–2024 годах, инфляционные ожидания тоже должны быть ниже, чем они были в тот период, считает зампред ЦБ. Насколько ниже — более сложный вопрос.

Инфляция 1,26% ставит под угрозу планы ЦБ по снижению ставки
Радио
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

19 декабря 2025-го Банк России снизил ключевую ставку пятый раз подряд — с 16,5 до 16% годовых. Тогда же глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что снижения «в режиме автопилота» не будет.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин считает, что российскую экономику пора начинать постепенно «подогревать» — накопленный при охлаждении эффект нужно разворачивать в сторону устойчивого роста. Шохин призвал не прибегать к «специальным какими-то мерам» — субсидиям, дотациям или резкому снижению ключевой ставки. Такой сценарий глава РСПП считает вредным.

Президент России Владимир Путин называл снижение темпов роста российской экономики сознательным шагом правительства и Центробанка, связанным с борьбой с инфляцией. Рост ВВП России в третьем квартале 2025 года составил 0,6% в годовом выражении, говорилось в докладе Росстата. Для сравнения: во втором квартале он был равен 1,1%, в первом — 1,4%.

Валерия Доброва
Банк Росии Инфляция Алексей Заботкин
