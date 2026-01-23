Боец UFC потерял сознание после процедуры взвешивания

Смазерман должен был сразиться с Турсиосом 24 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе, однако бой отменили

Камерон Смазерман (Фото: Louis Grasse / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Боец UFC в легчайшем весе американец Камерон Смазерман потерял сознание сразу после взвешивания. Об этом сообщает ESPN.

28-летний боец успешно взвесился на отметке 135,5 фунта (61,5 кг), после чего упал, сделав несколько шагов от весов. Спортсмену была оказана медицинская помощь.

Смазерман должен был сразиться с соотечественником Рикки Турсиосом 24 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе. Бой был отменен.

Смазерман провел три боя в UFC, в которых один раз выиграл и два проиграл.