Боец UFC потерял сознание после процедуры взвешивания
Боец UFC в легчайшем весе американец Камерон Смазерман потерял сознание сразу после взвешивания. Об этом сообщает ESPN.
28-летний боец успешно взвесился на отметке 135,5 фунта (61,5 кг), после чего упал, сделав несколько шагов от весов. Спортсмену была оказана медицинская помощь.
Смазерман должен был сразиться с соотечественником Рикки Турсиосом 24 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе. Бой был отменен.
Смазерман провел три боя в UFC, в которых один раз выиграл и два проиграл.
