Маневровые работы на ВСМ Москва — Казань

РЖД дополнительно попросят у государства 400 млрд руб.

РЖД привлекут 30% средств на высокоскоростную магистраль Москва — Казань у государства, хотя договорились о ее финансировании с частными инвесторами. Соглашение с инвесторами рамочное, объясняет источник в правительстве

Фото: Александр Некрасов / ТАСС

Грант от государства

РЖД изменили схему финансирования строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань и теперь рассчитывают получить на проект 400 млрд руб. из госбюджета. Это следует из презентации компании «Скоростные магистрали», «дочки» госмонополии (у РБК есть копия презентации). Источник РБК в РЖД подтвердил подлинность этой презентации. Представитель Минэкономразвития подтвердил РБК, что сейчас обсуждается вариант предоставления РЖД 400 млрд руб. на реализацию ВСМ.

Общая стоимость проекта, согласно презентации, составляет 1,288 трлн руб., то есть компания рассчитывает, что из госбюджета будет выделено около трети этой суммы.

ВСМ Москва — Казань протяженностью 770 км должна быть построена на условиях государственно-частного партнерства в форме концессии сроком на 40 лет. Концессионером выступает специальная проектная компания с участием РЖД, а конечным владельцем (концедентом) — государство в лице транспортного монополиста. Ориентировочный срок запуска магистрали — 2023 год.

Изначально, в 2013 году, стоимость проекта оценивалась примерно в 1 трлн руб., причем около половины этой суммы должно было предоставить государство. В частности, предполагалось, что около 380 млрд руб. будет выделено из федерального бюджета в виде субсидий и еще 150 млрд руб. — из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), которые предоставляются по ставке «инфляция плюс 1%». Остальное РЖД планировали привлечь у частных инвесторов и банков.

Однако в 2015 году компания поменяла схему финансирования, сократив участие государства до 16%: только 150 млрд руб. из ФНБ и немногим более 20 млрд руб. прямых субсидий на проектирование. В итоге половину стоимости проектирования дороги (около 15 млрд руб.) РЖД и вовсе оплатили сами. Сделано это было из-за «сложностей и ограничений, с которыми столкнулась экономика страны», говорилось в презентации «Скоростных магистралей», на которую ссылалось агентство «Прайм». В результате переформатирования схемы финансирования «на этапе строительства от бюджета не потребуется никаких денег», говорил газете «Гудок», корпоративному изданию РЖД, заместитель гендиректора «Скоростных магистралей» Федор Лычагин. Тогда же компания договорилась, что существенную сумму на строительство сможет предоставить Китай.

К середине 2016 года стоимость проекта увеличилась до 1,115 трлн руб., а схема его финансирования выглядела так: 504 млрд руб. должны были предоставить китайские инвесторы (в том числе 104 млрд руб. в виде вклада в акционерный капитал), 150 млрд руб. — ФНБ, еще 140 млрд руб. компания собиралась привлечь через инфраструктурные облигации, 132 млрд руб. — коммерческие кредиты, 90 млрд руб. — средства негосударственных пенсионных фондов и 50 млрд руб. — госсредства «на условиях возврата». Еще 50 млрд руб. планировалось привлечь в акционерный капитал, из них 40 млрд от частных инвесторов и 10 млрд руб. от РФПИ.

Речи о привлечении госсубсидий уже не шло. Более того, осенью 2016 года первый вице-президент РЖД и глава «Скоростных магистралей» Александр Мишарин заявил, что в строительство ВСМ готов инвестировать консорциум «Немецкая инициатива», в который входят Siemens, Deutsche Bank, Deutsche Bahn и другие немецкие компании. Бюджет должен был субсидировать проект лишь на этапе эксплуатации в размере 643,2 млрд руб. на протяжении первых 11 лет. Предполагалось, что это будет гарантированный платеж концессионеру, связанный с его выпадающими доходами.

Однако теперь РЖД вновь решили искать деньги на строительство магистрали в госбюджете. 400 млрд руб. госсредств, которые указаны в последней презентации «Скоростных магистралей», называются «капитальным грантом». ​Представитель РЖД заявил РБК, что под капитальным грантом подразумеваются прямые бюджетные субсидии, то есть невозвратные деньги. Но от средств частных инвесторов компания не отказывается. Согласно презентации РЖД по-прежнему намерены привлечь на строительство ВСМ у китайских инвесторов 504 млрд руб., 224 млрд руб. — у немецких партнеров («Немецкая инициатива»), а также более 600 млрд руб. — у других инвесторов. Все указанные цифры — это лимиты, по которым есть договоренность, пояснил РБК представитель РЖД. По его словам, сейчас компания выбирает инвесторов, которые войдут в окончательный вариант финансового плана.

Высокопоставленный источник в РЖД сказал РБК, что в случае если государство выделит 400 млрд руб. на этапе строительства, то 643 млрд руб. на этапе эксплуатации уже могут не понадобиться. К тому же трафик на участке Москва — Казань ожидается немного выше, чем было ранее, что также отразится на доходах, добавил он. Согласно презентации, РЖД прогнозируют пассажиропоток к 2030 году на этом отрезке на уровне 17,5 млн человек ежегодно, тогда как ранее ожидалось лишь 15,8 млн человек.

«Мы еще не обращались официально в правительство. Это пока наши предварительные расчеты», — сказал собеседник РБК. По его словам, сейчас компания находится в процессе обсуждения проекта с заинтересованными министерствами и ведомствами.

Приманка для инвесторов

Вариант с предоставлением капитального гранта имеет преимущества и недостатки, говорит представитель Минэкономразвития: он снижает для государства риски, связанные с достижением объемов на этапе эксплуатации, а также часть валютных рисков по привлеченному зарубежному финансированию, однако требует существенных единоразовых вложений. Так, в 2019–2021 годах объем капитального гранта будет составлять около 100 млрд руб. ежегодно. Но этот вариант позволит реализовать проект без субсидий на стадии эксплуатации.

«Сегодня это один из обсуждаемых вариантов, конкретные предложения целесообразно рассматривать после завершения всех экспертиз проектной документации и подтверждения стоимости проекта», — заключил собеседник РБК.

«У РЖД действительно в одной из моделей заложена история с капитальным грантом на 400 млрд руб.», — сказал РБК чиновник в одном из министерств, с которыми РЖД обсуждали этот вариант. «Это пока базовые варианты, которые сейчас изучаются. Потому что до сих пор нет денег ни китайского инвестора, ни немецкого инвестора, банки также еще не сказали «да», — добавил он.

В пресс-службе Минтранса не стали комментировать капитальный грант, но подчеркнули, что ведомство поддерживает развитие ВСМ в России. Представитель Минфина не смог предоставить оперативный комментарий.

Вероятно, когда РЖД начали верстать финансовую модель ВСМ, то пришли к выводу, что без такого гранта концессионеру будет сложно привлечь финансирование и реализовать проект, полагает заместитель гендиректора Института проблем естественных монополий Владимир Савчук. Такой грант значительно улучшит привлекательность проекта для инвесторов и сможет приблизить его старт, добавляет эксперт.

Савчук напоминает, что аналогичные проекты по строительству высокоскоростных магистралей в ЕС на 60–70% финансируются на невозвратной основе: половину предоставляет специализированный фонд Евросоюза, еще половину — государства, по территории которых проходит магистраль. И только 30% — это средства, привлеченные концессионером на коммерческих условиях.