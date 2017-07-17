Дикарей исключили из числа отдыхающих

Депутаты предлагают снять с частников обязанность взимать курортный сбор

Курортный сбор не будет взиматься с людей, проживающих в частном секторе, постановили депутаты по итогам второго чтения законопроекта. При этом затраты бюджета на администрирование могут превысить доходы от самого сбора

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Госдума одобрила во втором, ключевом чтении законопроект правительства о пробном введении в четырех регионах России платы за пользование курортной инфраструктурой (курортного сбора), передает корреспондент РБК. Документ поддержали 309 парламентариев, 78 выступили против.



После первого чтения, вызвавшего немало разногласий, во втором чтении была временно снижена ставка курортного сбора, расширен список льготников и определены цели, на которые разрешено тратить средства, полученные от туристов.

Теневой сектор останется без присмотра

Одной из проблем при введении курортного сбора является его администрирование в частном секторе. Еще перед первым чтением профильный комитет Госдумы (по бюджету и налогам), а также Торгово-промышленная палата отмечали, что это поставит частников в преимущество перед легально работающими гостиницами. В ходе парламентских слушаний 10 июля, посвященных введению курортного сбора, глава думского комитета Андрей Макаров заявил, что теневой сектор обязан передавать курортный сбор в специально созданный фонд, а контролировать это должны совместными усилиями налоговая служба и местные органы самоуправления.

Однако спустя два дня на заседании комитета была принята поправка, исключающая действие закона на частный сектор, в котором, по словам Макарова, проживают две трети отдыхающих. «Ограничение вынужденное, оно связано со сложностью администрирования сбора», — признался глава комитета.

Коллега Макарова по комитету, депутат Дмитрий Юрков, полагает, что эксперимент может оказаться провальным. «Думаю, что затраты на администрирование будут больше, чем сам сбор», — сказал он РБК. В Федеральной налоговой службе (ФНС) не смогли оценить предварительные расходы бюджета на администрирование курортного сбора. В пресс-службе Минфина РБК ответили, что оценить расходы можно будет только после первого года эксперимента.

Директор ялтинского отеля «Бристоль» Вячеслав Курашин в беседе с РБК назвал несправедливым решение Госдумы. Он заявил, что отельеров решили «схватить за горло», а частным сектором «не заниматься». «Мы сертифицированы, мы держим персонал, платим заработную плату, платим налоги, а у них [в частном секторе] крутятся большие суммы. А как они там своих тараканов травят, чем они кормят постояльцев, никто не знает», — отметил Курашин.

Двойное снижение ставки

Максимальный размер курортного сбора было решено оставить на уровне 100 руб., но в 2018 году (первый год эксперимента) понизить в два раза, до 50 руб. Это предложение также было озвучено Макаровым на парламентских слушаниях.

В новой редакции проекта говорится, что пилотные регионы (Крым, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края) смогут взимать данную сумму с приезжих за каждый день фактического проживания в объекте размещения, за исключением дня заезда. В зависимости от сезона, продолжительности пребывания на курорте, значения и местонахождения курорта величину сбора разрешено снижать до нуля.

В ходе слушаний многие депутаты, в частности глава комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков, высказали опасения, что само по себе введение нового сбора оттолкнет отдыхающих. По словам законодателей, стоимость отдыха на российских курортах уже выше, чем в популярных среди россиян странах, а новый налог может создать «лишнее напряжение». Кроме того, ряд депутатов, а также председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков предлагали сделать сбор разовым, а не посуточным. По словам Андрея Макарова, заставить людей, приехавших на разные сроки, платить одну и ту же сумму, было бы несправедливым.

Поправками был также расширен список граждан, которые смогут не платить данный сбор. По инициативе профильного комитета из числа плательщиков были исключены граждане младше 18 лет. Расширить категории льготников еще больше смогут муниципалитеты регионов-участников.

Проблемы командированных Во время первого чтения законопроекта еще одним спорным вопросом сбора стало то, что под его действие подпадут не только туристы, но и командированные, а также спортсмены, которые тренируются на спортивных базах в Сочи и Лазаревском. Счетная палата предупреждала, что курортный сбор за граждан, прибывших в служебную командировку, платит работодатель, из-за чего вырастет нагрузка на организации, в том числе бюджетные. Из слов Макарова на заседании комитета по бюджету и налогам следовало, что эту категорию граждан из числа плательщиков сбора решили не исключать, так как они будут пользоваться объектами курортной инфраструктуры наравне со всеми.

Ремонт дорог не за счет туристов

Согласно законопроекту, курортный сбор подлежит зачислению в бюджет субъекта РФ, на территории которого проводится эксперимент. Новые поправки предполагают, что в первый год эксперимента не менее 70% сбора будут зачисляться в муниципалитеты, другие 30% — в бюджеты регионов. В последующие годы все средства будут направляться в бюджет того муниципалитета, на территории которого взимается сбор.

Средства от курортного сбора региональные власти смогут направить только на развитие курортных объектов. На эти цели в каждом регионе будет создан Фонд развития курортной инфраструктуры, являющийся частью средств бюджета субъекта.

Тратить деньги на водоснабжение, ливневую канализацию, ремонт дорог, очистных сооружений и другие нужды муниципалитетов не разрешается. «Дорогостоящие проекты надо включать в ФАИП, поскольку курортного сбора на их финансирование все равно не хватит», — говорил на заседании комитета Макаров.

Решение об участии в эксперименте муниципалитеты принимают сами. Принуждать их к этому регионы — участники эксперимента не смогут, следует из поправок.

Поправки также выводят курортный сбор из вопросов межбюджетных отношений. «Доходы от уплаты курортного сбора не учитываются при определении уровня расчетной бюджетной обеспеченности субъектов РФ для распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов», — говорится в документе.

Взимание регионами курортного сбора начнется не ранее 1 мая 2018 года. Все необходимые документы на местах должны быть приняты к 1 декабря 2017 года. Эксперимент продлится до 31 декабря 2022 года. Третье чтение законопроекта запланировано на 19 июля.